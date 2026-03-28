INI髙塚大夢「本当に自然な笑顔が出た」INIの2nd写真集『Viva la vita』撮影秘話を明かす

11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の髙塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜～木曜22:15頃～）。3月18日（水）の放送では、2月24日に発売されたINIの2nd写真集『Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）』について語りました。――『Viva la vita』は、“11人のイタリア旅行”をテーマに4ルックの衣装を着こなした、オールイタリアロケ・192ページの大ボリュームとなるINIの2nd写真集。ミラノの観光名所、市場での買い出し、リゾート地のヴィラ、公園でのサッカーなど、スーツで決めるクールな姿から無邪気に遊ぶ様子まで、メンバーと一緒に旅をしている気持ちになれる1冊です。デビュー5年目という節目を迎え、11人で歩んだ軌跡とまなざす景色が交差する、メンバーの“今”が詰まった渾身の作品となっています。この日の放送は、写真集を手に取ったリスナーから届いたメッセージを紹介しました。髙塚：ということで、写真集をゲットしてくれた生徒（リスナー）、感想を送ってくれた生徒の皆さん、改めてありがとうございます！ 最後に、じゃあ僕のお気に入りショットもちょっと紹介しますか！ 公園のカットですね。ヨーロッパの建築の街並みの中でのショットも良かったですけど、やっぱり僕、動物好きですから、公園に行ったのがすごい楽しくて。公園にクジャクとかもいたんですよ。あとはリスとかもいたりとか、いろいろな動物がいて、すごい楽しかったんですけど。この投稿をInstagramで見る

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そこで僕が原っぱで、すごい楽しそうな笑顔で笑っているカットがあるんですけどね。これはちょうどサッカーボールがあって、そこで遊んでいた時のワンカットなんですけど。本当に自然な笑顔が出たなと思って、それを使ってくださってすごい気に入っているショットでございます！ということで、写真集、もう大ボリュームのINIの魅力がてんこ盛りなものになっていますので、ぜひぜひ手に取ってみて、たくさん楽しんでもらえたらなと思います！この投稿をInstagramで見る

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【#ビバラビINI リアクションPART1】



初めてじっくり写真集を見てみた #INI メンバーのリアクション動画企画❣️



第1弾は#西洸人 #許豊凡 #髙塚大夢 の3人が、気になるページについて紹介してくれました📚



2人が目をとめた西さんの「肌色」ページとは…？… pic.twitter.com/tuQ9M4s7s1

— INI2nd写真集「Viva la vita」【公式】 (@INI2nd_Photo) March 1, 2026＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info