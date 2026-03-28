侍ジャパン 最新情報

今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝候補だと見られていた侍ジャパンは、準々決勝でベネズエラに敗れ、ベスト8で姿を消した。3年前に優勝を果たした際とはまったく異なる状況に注目が集まっている。米メディア『ワシントン・ポスト』のロナルド・ブルム記者が言及した。

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侍ジャパンはこれまでWBCで圧倒的な実績を誇り、2017年以降11連勝、過去5大会すべてで準決勝進出を果たしていた。しかし今回、その記録が途切れる形となった。

また、今大会でもチームの主力として出場した大谷翔平選手は打者に専念し、投手としては登板しなかった。井端弘和監督は「途中から大谷を投げさせる選択肢はなかった」と説明している。

それでも大谷は打率.462、本塁打3、打点7と健闘を見せたが、準々決勝の最終回に内野フライに倒れ、試合終了となった。試合後はうつむきながら打撃手袋とヘルメットを外し、ベンチへと引き上げた。

3年前はマイク・トラウト外野手を三振に打ち取って勝利の輪の中心にいただけに、ブルム氏は「WBCの日本戦が終了した後、彼は3年前の時と同じように内野を後にした。しかし、最後のアウトの場面は、今までとは異なるものだった」と言及した。

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