“おいしいおんがく”を掲げるchef’s、新EP配信リリース決定

”おいしいおんがく”をコンセプトに掲げ、4月16日（木）には渋谷クアトロにて2ndワンマンを開催する４人組バンド「chefs」が、4月4日（土）にEP『Hollow Dripe』をリリースすることを発表した。
今作はコーヒー盤をテーマに制作し、大切な人に向けて＜暮らしの重心はあなたがいい。＞と歌う「chiﬀon」の他にも、心の隙間に入り込むようなサウンドや歌詞が特徴的な新曲「Raclet」、圧倒的なギターリフとサビのシンガロングが突き刺さる新曲「ハイジャックゴースト」を加えた4曲を収録。エンジニアには小森雅仁氏がMIXエンジニアとして参加している。
また、chef'sの公式SNSでは新曲「Raclet」のShort LIVE VIDEOが展開されている。
＜リリース情報＞
chefs
EP『Hollow Dripe』
2026年4月4日（土）リリース
https://big-up.style/68CbSvdKtU
=収録曲=
1. Hollow Dripe
2. ハイジャックゴースト
3. Raclet
4. chiffon
＜ライブ情報＞
chef's 2nd ONE MAN SHOW「Cenacle」
開催日：2026年4月16日（木）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
時間：開場 18:15 / 開演19:00
Instagram : https://www.instagram.com/chefs_band/
X : https://twitter.com/chefs_band