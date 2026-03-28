“おいしいおんがく”を掲げるchef’s、新EP配信リリース決定

”おいしいおんがく”をコンセプトに掲げ、4月16日（木）には渋谷クアトロにて2ndワンマンを開催する４人組バンド「chefs」が、4月4日（土）にEP『Hollow Dripe』をリリースすることを発表した。

今作はコーヒー盤をテーマに制作し、大切な人に向けて＜暮らしの重心はあなたがいい。＞と歌う「chiﬀon」の他にも、心の隙間に入り込むようなサウンドや歌詞が特徴的な新曲「Raclet」、圧倒的なギターリフとサビのシンガロングが突き刺さる新曲「ハイジャックゴースト」を加えた4曲を収録。エンジニアには小森雅仁氏がMIXエンジニアとして参加している。

また、chef'sの公式SNSでは新曲「Raclet」のShort LIVE VIDEOが展開されている。

＜リリース情報＞

chefs

EP『Hollow Dripe』

2026年4月4日（土）リリース

https://big-up.style/68CbSvdKtU

=収録曲=

1. Hollow Dripe

2. ハイジャックゴースト

3. Raclet

4. chiffon

＜ライブ情報＞

chef's 2nd ONE MAN SHOW「Cenacle」

開催日：2026年4月16日（木）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

時間：開場 18:15 / 開演19:00

Instagram : https://www.instagram.com/chefs_band/

X : https://twitter.com/chefs_band

TikTok：https://www.tiktok.com/@chefs_band