大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、野手陣の高齢化問題が徐々に懸念されつつある。チームとしても定期的に休養日を設けながらうまくやりくりする必要があるが、フレディ・フリーマン内野手はフル稼働する気満々なようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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現在36歳のフリーマンは、メジャーデビューした2010年から昨季までに通算2179試合に出場。並大抵のことでは休まないガッツのある選手として有名で、2024年は右足首痛、肋骨骨折を抱えながらポストシーズンを戦い抜いたことが大きな話題となった。

同メディアは「ドジャースが今季フリーマンを全試合出場させる、あるいはそれを許容する可能性は高くない。チームはポストシーズンに向けたコンディション管理を最優先しており、36歳の彼に無理をさせることはないだろう。特に、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏が、フリーマンにドジャースでキャリアを終えてもらうため再契約に前向きな姿勢を示していることもあり、その傾向はなおさらである」と指摘。

ただ、本人は「自分から休みを求めるのは違うと思う。だから162試合すべてに出場するつもりで準備している。『明日は休みにする』と言われる日が来たら、分かっていると思うけど、抵抗はするし、おそらく負けるだろう。それでも自分は全試合に出たいんだ」と、チームの意向は尊重しつつも可能な限り出続けたいと語っているという。

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