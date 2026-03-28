AFC女子チャンピオンズリーグ準々決勝が28日に行われ、日テレ・東京ヴェルディベレーザ（東京NB）はスタリオン・ラグナ（フィリピン）との対戦した。

東京NBは新設され2回目の開催となる女子チャンピオンズリーグに初出場（前身はAFC女子クラブ選手権）。昨年11月9日から15日にかけて行われたグループステージでは、2勝1分けで2勝1分けでグループCの首位通過を決め、ノックアウトステージへの進出を決めていた。

そして、準々決勝ではフィリピンのスタリオン・ラグナと対戦。序盤からチャンスを作り続ける東京NBは41分、北村菜々美のクロスから樋渡百花がDFを交わし、右足でゴールに流し込み、待望の先制点を挙げる。

1点リードで試合を折り返した東京NBは、後半に力の差を見せつけることに。48分に北村が追加点を決めると、71分にPKで猶本光が今大会初ゴールを記録。力を緩めず、82分に松永未夢、85分に氏原里穂菜がネットを揺らし、5－0で完勝した。

準決勝は5月20日に控えており、明日行われるメルボルン・シティ（オーストラリア）対PFCナサフ（ウズベキスタン）の勝者と対戦する。

【スコア】

日テレ・東京ヴェルディベレーザ 5－0 スタリオン・ラグナ

【得点者】

1－0 41分 樋渡百花（東京NB）

2－0 48分 北村菜々美（東京NB）

3－0 71分 猶本光（PK/東京NB）

4－0 82分 松永未夢（東京NB）

5－0 85分 氏原里穂菜（東京NB）