明治安田J2・J3百年構想リーグの地域リーグラウンド第8節の6試合が28日に行われた。
EAST-Bで首位に立つRB大宮アルディージャはアウェイでヴァンフォーレ甲府と対戦。前半に太田龍之介に2得点を許すと、84分に山本桜大のゴールで1点を返したが、1－2で敗れた。
また、横浜FCと湘南ベルマーレの一戦は3－1で湘南に軍配が上がった。一方、ここまで大会唯一、白星のないAC長野パルセイロはアウェイでFC岐阜に1－5で敗れて、初白星はお預けとなった。
ここまでの試合結果と29日に行われる残り14試合の対戦カードは以下の通り。◆■J2・J3百年構想リーグ第8節
▼3月28日（土）
【EAST-A】
ザスパ群馬 1－3 栃木SC
横浜FC 1－3 湘南ベルマーレ
【EAST-B】
ヴァンフォーレ甲府 2－1 RB大宮アルディージャ
藤枝MYFC 1－1（PK戦：2－4） 北海道コンサドーレ札幌
FC岐阜 5－1 AC長野パルセイロ
【WEST-A】
奈良クラブ 5－1 ツエーゲン金沢
▼3月29日（日）
【EAST-A】
ヴァンラーレ八戸 vs SC相模原
ブラウブリッツ秋田 vs ベガルタ仙台
モンテディオ山形 vs 栃木シティ
【EAST-B】
福島ユナイテッドFC vs 松本山雅FC
いわきFC vs ジュビロ磐田
【WEST-A】
カターレ富山 vs FC今治
FC大阪 vs アルビレックス新潟
カマタマーレ讃岐 vs 愛媛FC
徳島ヴォルティス vs 高知ユナイテッドSC
【WEST-B】
ロアッソ熊本 vs 鹿児島ユナイテッドFC
レイラック滋賀FC vs テゲバジャーロ宮崎
ガイナーレ鳥取 vs サガン鳥栖
レノファ山口FC vs 大分トリニータ
ギラヴァンツ北九州 vs FC琉球