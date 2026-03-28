明治安田J2・J3百年構想リーグの地域リーグラウンド第8節の6試合が28日に行われた。

EAST-Bで首位に立つRB大宮アルディージャはアウェイでヴァンフォーレ甲府と対戦。前半に太田龍之介に2得点を許すと、84分に山本桜大のゴールで1点を返したが、1－2で敗れた。

また、横浜FCと湘南ベルマーレの一戦は3－1で湘南に軍配が上がった。一方、ここまで大会唯一、白星のないAC長野パルセイロはアウェイでFC岐阜に1－5で敗れて、初白星はお預けとなった。

ここまでの試合結果と29日に行われる残り14試合の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想リーグ第8節

▼3月28日（土）

【EAST-A】

ザスパ群馬 1－3 栃木SC

横浜FC 1－3 湘南ベルマーレ

【EAST-B】

ヴァンフォーレ甲府 2－1 RB大宮アルディージャ

藤枝MYFC 1－1（PK戦：2－4） 北海道コンサドーレ札幌

FC岐阜 5－1 AC長野パルセイロ

【WEST-A】

奈良クラブ 5－1 ツエーゲン金沢

▼3月29日（日）

【EAST-A】

ヴァンラーレ八戸 vs SC相模原

ブラウブリッツ秋田 vs ベガルタ仙台

モンテディオ山形 vs 栃木シティ

【EAST-B】

福島ユナイテッドFC vs 松本山雅FC

いわきFC vs ジュビロ磐田

【WEST-A】

カターレ富山 vs FC今治

FC大阪 vs アルビレックス新潟

カマタマーレ讃岐 vs 愛媛FC

徳島ヴォルティス vs 高知ユナイテッドSC

【WEST-B】

ロアッソ熊本 vs 鹿児島ユナイテッドFC

レイラック滋賀FC vs テゲバジャーロ宮崎

ガイナーレ鳥取 vs サガン鳥栖

レノファ山口FC vs 大分トリニータ

ギラヴァンツ北九州 vs FC琉球

【動画】甲府の太田龍之介が豪快弾！