湘南ベルマーレが横浜FCに勝利 [写真]=清原茂樹

　明治安田J2・J3百年構想リーグの地域リーグラウンド第8節の6試合が28日に行われた。

　EAST-Bで首位に立つRB大宮アルディージャはアウェイでヴァンフォーレ甲府と対戦。前半に太田龍之介に2得点を許すと、84分に山本桜大のゴールで1点を返したが、1－2で敗れた。

　また、横浜FCと湘南ベルマーレの一戦は3－1で湘南に軍配が上がった。一方、ここまで大会唯一、白星のないAC長野パルセイロはアウェイでFC岐阜に1－5で敗れて、初白星はお預けとなった。

　ここまでの試合結果と29日に行われる残り14試合の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想リーグ第8節

▼3月28日（土）
【EAST-A】
ザスパ群馬　1－3　栃木SC
横浜FC　1－3　湘南ベルマーレ

【EAST-B】
ヴァンフォーレ甲府　2－1　RB大宮アルディージャ
藤枝MYFC　1－1（PK戦：2－4）　北海道コンサドーレ札幌
FC岐阜　5－1　AC長野パルセイロ

【WEST-A】
奈良クラブ　5－1　ツエーゲン金沢

▼3月29日（日）
【EAST-A】
ヴァンラーレ八戸　vs　SC相模原
ブラウブリッツ秋田　vs　ベガルタ仙台
モンテディオ山形　vs　栃木シティ

【EAST-B】
福島ユナイテッドFC　vs　松本山雅FC
いわきFC　 vs　ジュビロ磐田

【WEST-A】
カターレ富山　vs　 FC今治
FC大阪　vs　アルビレックス新潟
カマタマーレ讃岐　vs　愛媛FC
徳島ヴォルティス　vs　高知ユナイテッドSC

【WEST-B】
ロアッソ熊本　vs　鹿児島ユナイテッドFC
レイラック滋賀FC　 vs　テゲバジャーロ宮崎
ガイナーレ鳥取　vs　サガン鳥栖
レノファ山口FC　vs　大分トリニータ
ギラヴァンツ北九州　vs　FC琉球

【動画】甲府の太田龍之介が豪快弾！