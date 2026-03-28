「順調に進んでいる」大谷翔平所属のドジャース、故障投手の復帰に光！？…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障者リスト（IL）に入った状態で今季開幕を迎えた選手がいる。リリーフ右腕のブロック・スチュワート投手もその一人だが、戦線復帰に向けた歩みは着実に進んでいるようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

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スチュワートは昨季7月末にミネソタ・ツインズからトレード加入したが、翌8月中旬にIL入り。その後、9月末に右肩手術を受け同年は終了。今春のオープン戦でも登板はなかった。

同メディアは「スチュワートはオフシーズンの手術後、裏でリハビリと調整を続けていたため、オープン戦には一度も登板しなかった。しかし、チームがキャンプを終える頃には早期復帰を見据えていた。そして現在、その見通しは順調に進んでいるようだ。彼は今季開幕戦前、メディアに対して『明日打者と対戦する予定で、その後まもなくリハビリ登板に入れる段階に近づいている』と語った」と言及。

続けて、「彼が復帰すれば、ブルペン後方はより安定するだろう。チームはエドウィン・ディアス投手につなぐ終盤の右のリリーフについて、明確な解決策をまだ見出せていない状況にあるためだ。彼は3月22日にさかのぼって適用される形で、シーズン開幕時に15日間のILに入っている。最短復帰は4月6日だが、現実的には5月中旬頃の復帰が見込まれている」と記している。

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