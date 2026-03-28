イングランド代表に招集されているFWノニ・マドゥエケ（アーセナル）と、MFフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）の状態に注目が集まっている。27日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。

イングランド代表は27日に行われた国際親善試合でウルグアイ代表と対戦し、81分に代表復帰戦となったベン・ホワイトの代表初ゴールで先制したものの、90＋4分にPKからフェデリコ・バルベルデに同点弾を許し、1－1のドローに終わった。

この後、31日（日本時間4月1日3時45分キックオフ）には日本代表とのキリンワールドチャレンジ2026を控えているイングランド代表だが、ウルグアイ代表戦では38分にマドゥエケが、56分にはフォーデンがそれぞれ負傷でピッチを後にすることを余儀なくされていた。

マドゥエケは試合後、左ひざにサポーターをつけて足を引きずりながら、歩いている様子も明らかになっており、両選手の状態には注目が集まっている。

試合後、日本代表戦を前に誰かチームから離脱するのかと聞かれたイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は「まだ時期尚早だ」とわからないことを強調しつつ、状態を確認しなければならない選手が複数いることを明かした。

「何人かの負傷者が出ていて、合流した選手たちのメディカルアップデートも必要だ。全員が万全の状態ではないと聞いている。最終決定はギリギリまで保留するけど、もしかしたら明日になってようやく日本戦に臨むメンバーを決めることができるかもしれない」

「ジョン・ストーンズの状態を確認する必要があるし、ジュード（・ベルンガム）の状態も再確認しなければならない。彼らの状況を把握し、どのように起用できるかを見極める必要がある」

【ハイライト動画】ホワイトの代表初ゴールでイングランド代表が先制もウルグアイ代表とドロー