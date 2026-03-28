侍ジャパン 最新情報

今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝候補だと見られていた侍ジャパンは、準々決勝でベネズエラに敗れる結果となった。ベスト8に終わるという予想外の敗退について、大谷翔平選手は責任を背負う姿勢を見せている。米メディア『TMZスポーツ』が報じた。

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日本は前回王者として大会に臨み、1次ラウンドを無敗で突破するなど順調な戦いを見せていた。大谷自身も3本の本塁打を放つなどチームを牽引し、準々決勝でも先頭打者本塁打で流れを引き寄せた。

しかし、試合は後半に崩れ、ベネズエラに逆転を許して敗退。大会連覇の夢はここで途絶えた。

直後の大谷は「ファンの声援が毎日背中を押してくれた」と感謝を述べた一方で、「望んだ結果を得られず、自分の力不足を強く感じている」と、自ら責任を背負う言葉を綴った。

大谷の姿勢について同メディアは「世界の舞台で数々の決定的な瞬間を生み出してきた選手にとって、早期敗退は明らかに痛手だ。しかし、彼は数百万人のファンの前で、その現実をしっかりと受け止めている」と報じた。

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