日本代表戦に臨むスコットランド代表のスタメンをスコットランド紙『ザ・スコッツマン』が予想している。

1998年以来、7大会ぶり9度目のワールドカップ出場を決めているスコットランド代表は、今月の活動で28日にキリンワールドチャレンジ2026で日本代表と対戦した後、同31日にはコートジボワール代表との国際親善試合を予定している。

昨年11月以来、スコットランドの“国立競技場”となる『ハムデン・パーク』で開催される日本代表戦に向けてスコットランド代表は26名を招集。4バックで臨むと見られている注目のスタメンにはDFアンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）や、MFスコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）、MFジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）らの出場が予想されている。

なお、スコットランド代表は近年、『ハムデン・パーク』での成績が芳しくなく、2016年にデンマーク代表に1－0で勝利したのを最後に10試合勝利が遠ざかっているため、今夏のW杯を前に不振を挽回したいと考えているようだが、果たしてFIFAランキングで38位につけるスコットランド代表と、19位の日本代表の一戦はどのような結末を迎えるだろうか。

注目の一戦は、28日17時（日本時間29日2時）キックオフ予定となっており、試合はNHK総合テレビで生中継されるほか、NHK ONEで同時／見逃し配信もされる。また、U-NEXTでもリアルタイム配信（有料）／見逃し配信されることになっている。

■スコットランド代表の日本代表戦の予想スタメン（フォーメーションは4－2－3－1予想）

▼GK

アンガス・ガン（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

▼DF

ロス・マクローリー（ブリストル・シティ／イングランド）

ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク／サウジアラビア）

スコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ／クロアチア）

アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）

▼MF

ビリー・ギルモア（ナポリ／イタリア）

ルイス・ファーガソン（ボローニャ／イタリア）

ライアン・クリスティー（ボーンマス／イングランド）

スコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）

ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）

▼FW

トミー・コンウェイ（ミドルスブラ／イングランド）