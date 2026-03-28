「最優先の育成対象ではない」大谷翔平所属のドジャース、WBC出場左腕の先…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間20日、ローガン・アレン投手とマイナー契約を結んだことが報じられた。同選手はカナダ代表の一員として参加したWBCでは好投を見せたが、ドジャースで存在感を放つことは難しいかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

アレンはメジャーデビューした2019年から2024年までにメジャー4球団を渡り歩いたが、45登板、防御率5.79と成績は今一つ。韓国KBO・NCダイノスでプレーした昨季も32登板、防御率5.10にとどまった。だが、WBCでリリーフとして2登板、防御率2.70と好投したことで、ドジャーススカウトの目に止まり契約に至ったという。

同メディアは「アレンは球速こそ速くないが、打者のタイミングを外すために設計された6種類の多彩な球種を持っている。特にスイーパーとスプリッターの2つは、これまで平均以上の結果を残している。チームが速球をより有効に機能させる方法を見つけることができれば、先発として十分な可能性があることを示している」と言及。

その一方で、「彼が直面している本当の問題はドジャースの層の厚さであり、少なくとも今年は彼が育成の最優先対象ではないという点にある。3Aの先発ローテーションはリバー・ライアン投手が中心となり、カイル・ハート投手やランドン・ナック投手もいるため、ローテ入りすら果たせない可能性もある」と懸念を示している。

【関連記事】

【了】