国際親善試合が27日に行われ、オランダ代表とノルウェー代表が対戦した。

FIFAワールドカップ2026で日本代表と同じグループFに入ったオランダは、欧州予選・グループGを首位で突破。2大会連続12回目の本大会出場を決めた。対するノルウェー代表も欧州予選・グループIでイタリア代表を抑え首位で通過し、7大会ぶり4回目の本大会への切符を手にした。両チームともに、6月の開幕に向けて国際親善試合でさらなる強化・調整を図った。

立ち上がりからオランダが、ボールを保持していく試合展開となる。それでも24分、敵陣深くの左サイドでアンドレアス・シェルデルップがボールを持つと、カットインしてボックス内に侵入すると、右足で弧を描くシュートをゴール右に沈め、ノルウェーがまず先手を奪った。

それでも35分、オランダはセットプレーから得点。右CKからキッカーのトゥーン・コープマイネルスの蹴ったボールをフィルジル・ファン・ダイクが頭で叩き込んだ。

後半が始まり51分、オランダが中盤でボールを奪いカウンターに転じると、タイアニ・ラインデルスがボックス内でデンゼル・デュンフリースのパスをボックス内で受け、そのまま右足で強烈なシュートをゴールネットに突き刺した。

1点を追いかける展開となったノルウェーは、ボールを保持しつつもシュートまで持ち込むことができないまま試合が進んでいく。結局、ノルウェーは先制点以降は得点を奪えないまま試合終了。うまく試合をコントロールしたオランダが、2－1でノルウェー相手に逆転で勝利した。

【スコア】

オランダ代表 2－1 ノルウェー代表

【得点者】

0－1 24分 アンドレアス・シェルデルップ（ノルウェー代表）

1－1 35分 フィルジル・ファン・ダイク（オランダ代表）

2－1 51分 タイアニ・ラインデルス（オランダ代表）

【動画】オランダ代表vsノルウェー代表