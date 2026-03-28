「堂安律をチームキャプテンに決めて、選手たちには伝えています」。森保一監督は27日に行われたキリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦の前日会見で、こう明かした。

チームキャプテンの遠藤航、遠藤不在時に腕章を巻くことが多かった南野拓実も、今回はケガで不在となる。森保監督は経験豊富な谷口彰悟や伊東純也の名前も挙げつつ、「長く共に戦わせてもらった中、いつもリーダーシップを取ってくれていますし、チーム作りという部分でも分かってくれていると思うので指名しました」と説明した。

背番号10であり、チームキャプテンという大役を担うが「10番だから、キャプテンだからといってやることは変わらない」と淡々と語る。「何度も言ってきたので、書き飽きたかもしれませんが、特に変わらないです。ただ、責任感や誇りは、過去の日本代表の先輩たちを見ていると感じます。緊張感はありますが、やること自体は変わらないと思います」と続けた。

堂安が目指すキャプテン像とは何か。それはピッチ内外で「チームの流れを変えられる選手」になること。「それはオンザボールでもオフザボールでも、オンザピッチでもオフザピッチでも、どの状況であれ、チームの流れを変える選手」を目指す。

「もちろん理想はね、みんなメッシみたいになりたいと思いますけど、メッシにはなれないことも自分自身理解しています。じゃ、どうやったらチームのために、日本代表が強くなるために貢献できるか。自問自答しながら、この活動をやっていく必要があると思います。自分自身さらに成長できる機会をもらえたと思うので、楽しみです」と前向きに語った。