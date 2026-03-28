国際親善試合が27日に行われ、イングランド代表とウルグアイ代表が対戦した。

日本代表との対戦を3月31日（日本時間4月1日）に控えるイングランドは、FIFAワールドカップ2026欧州予選をグループ首位で終え、8大会連続17回目の本大会出場を果たした。1966年大会以来となる優勝に向け、まずはウルグアイを『ウェンブリー・スタジアム』に迎えて強化・調整を図った。

対するウルグアイは、FIFAワールドカップ2026南米予選を4位でフィニッシュし、5大会連続15回目の本大会出場を決めた。マルセロ・ビエルサ監督の下、本大会への試金石となる一戦に臨んだ。

イングランドからマーカス・ラッシュフォードやフィル・フォーデン、ハリー・マグワイア、ジョーダン・ヘンダーソンなどが出場した試合は16分、ウルグアイにアクシデントが発生した。ホアキン・ピケレスがイングランドのノニ・マドゥエケと接触した際に負傷し、ホセ・マリア・ヒメネスが代わって出場することになる。

その後、イングランドがボールをコントロールしていく。そうした中で37分、今度はマドゥエケが負傷交代を余儀なくされ、ジャロッド・ボーウェンが代わってピッチに入った。

ボールを保持するイングランドと、まずは守備を構えるウルグアイとなった試合。しかし、イングランドは最後の決め手を欠き、前半は両チームともにスコアレスのまま終えた。

後半、イングランドを率いるトーマス・トゥヘル監督はヘンダーソンに代えてアダム・ウォートンをピッチに送り出した。さらに56分、フォーデンとドミニク・ソランケに代えてモーガン・ロジャーズとドミニク・カルヴァート・ルーウィンを投入し、流れを手繰り寄せようと試みる。

さらに69分には一挙に4名を交代。ラッシュフォード、ジェームズ・ガーナー、ジェド・スペンス、フィカヨ・トモリがベンチへ退き、ハーヴィー・バーンズ、コビー・メイヌー、ルイス・ホール、ベン・ホワイトが途中出場を果たす。

しかし、イングランドはチャンスを作り出すが、前半と同じく得点には至らない。一方のウルグアイも目立ったチャンスはなく、スコアが動かないまま試合は進む。

均衡が破れたのは81分だった。イングランドが右CKのチャンスを迎えると、ボックス内でのこぼれ球をベン・ホワイトがゴールに押し込み、ついにイングランドがリードを奪った。

だが後半アディショナルタイム4分、そのホワイトのファウルによりウルグアイがPKを獲得。キッカーのフェデリコ・バルベルデがしっかりと決め、土壇場で追いついた。試合はこのまま終了。イングランドとウルグアイによる一戦は1－1の引き分けに終わった。

このあと、イングランドは3月31日（日本時間4月1日）に同じく『ウェンブリー・スタジアム』で日本と、ウルグアイは3月31日（日本時間4月1日）にアウェイでアルジェリア代表とそれぞれ対戦する。

【スコア】

イングランド代表 1－1 ウルグアイ代表

【得点者】

1－0 81分 ベン・ホワイト（イングランド代表）

1－1 90＋4分 フェデリコ・バルベルデ（ウルグアイ代表）

【動画】イングランド代表vsウルグアイ代表