国際親善試合が27日に行われ、スイス代表とドイツ代表が対戦した。

スイスとドイツは共にFIFAワールドカップ2026欧州予選をグループ首位で終え、本大会出場を果たした。両チームともに6月の開幕に向け、この国際親善試合で強化と調整を図った。

試合は17分、スイスが中盤でボールを奪うと、グラニト・ジャカが左サイドへサイドチェンジ。このボールを受け取ったダン・エンドイェがカットインからシュート。左足で放ったシュートをゴールのニアに突き刺した。

だが26分、ドイツは左CKをショートでつなぎ、フロリアン・ヴィルツがインスイングのクロスを上げると、ファーポストで待ち構えていたヨナタン・ターが頭で合わせ、ゴールネットを揺らした。

今度は41分、スイスは再び中盤でのボール奪取に成功。その流れからシルヴァン・ヴィドマーの右サイドからのクロスをブレール・エンボロが頭で流し込み、再びスイスがリードした。

だが、前半は得点の奪い合いとなった。前半アディショナルタイム2分、ヴィルツが左サイドから斜めにスルーパスを通し、抜け出したセルジュ・ニャブリが決めきってドイツがまたしても追いつく。前半は、2－2で終えた。

後半も試合は打ち合いの様相を呈する。61分、ドイツが左CKの場面でショートコーナーを選択。キッカーのニャブリからボックス左角でボールを受け取ったヴィルツがそのまま右足を振り抜くと、シュートはクロスバーに当たりながらゴールネットを揺らす。

その後、スイスはジョエル・モンテイロの得点でまたしても同点としたが、85分、ドイツは敵陣でのボール回収からパスカル・グロスのパスをもらったヴィルツがペナルティアーク付近で右足を一閃。豪快にシュートをネットに突き刺してみせた。

試合はこのまま終了。ドイツがスイスとの壮絶な打ち合いを制し、4－3で勝利を手にした。

【スコア】

スイス代表 3－4 ドイツ代表

【得点者】

1－0 17分 ダン・エンドイェ（スイス代表）

1－1 26分 ヨナタン・ター（ドイツ代表）

2－1 41分 ブレール・エンボロ（スイス代表）

2－2 45＋2分 セルジュ・ニャブリ（ドイツ代表）

2－3 61分 フロリアン・ヴィルツ（ドイツ代表）

3－3 79分 ジョエル・モンテイロ（スイス代表）

3－4 85分 フロリアン・ヴィルツ（ドイツ代表）

【訂正】一部記載に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。（3月28日）

【動画】ヴィルツのゴラッソが炸裂！ スイスvsドイツ