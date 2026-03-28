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2026.03.28 13:30 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 1 0 1 3 0
ソフトバンク 0 0 0 0 0 0
  • OUT

    8番 海野 隆司 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    7番 栗原 陵矢 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 郡司 裕也 センターフライ 3アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 清宮 幸太郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 水谷 瞬 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 水野 達稀 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 今宮 健太 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 山川 穂高 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 柳田 悠岐 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    8番 田宮 裕涼 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 Ｒ・カストロ 振り逃げ ランナー：1塁

  • OUT

    日1-0ソ

    6番 野村 佑希 レフトホームラン 日本ハム得点！ 日 1-0 ソ

  • OUT

    5番 万波 中正 センターフライ 2アウト

  • OUT

    4番 郡司 裕也 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 柳町 達 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 近藤 健介 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 周東 佑京 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス サードダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 清宮 幸太郎 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 水谷 瞬 見逃し三振 1アウト

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