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OUT
8番 海野 隆司 見逃し三振 2アウト
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7番 栗原 陵矢 レフトフライ 1アウト
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OUT
4番 郡司 裕也 センターフライ 3アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 清宮 幸太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 水谷 瞬 ライトヒット ランナー：1塁
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9番 水野 達稀 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 今宮 健太 ショートゴロ 3アウト
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5番 山川 穂高 空振り三振 2アウト
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4番 柳田 悠岐 ライトフライ 1アウト
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8番 田宮 裕涼 ショートゴロ 3アウト
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7番 Ｒ・カストロ 振り逃げ ランナー：1塁
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OUT
日1-0ソ
6番 野村 佑希 レフトホームラン 日本ハム得点！ 日 1-0 ソ
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OUT
5番 万波 中正 センターフライ 2アウト
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OUT
4番 郡司 裕也 サードゴロ 1アウト
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3番 柳町 達 ファーストゴロ 3アウト
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2番 近藤 健介 見逃し三振 2アウト
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1番 周東 佑京 ライトフライ 1アウト
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3番 Ｆ・レイエス サードダブルプレイ 3アウト
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2番 清宮 幸太郎 デッドボール ランナー：1塁
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1番 水谷 瞬 見逃し三振 1アウト
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