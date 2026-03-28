ドラマが“視聴率以上の熱”を見せている――。REVISIOが発表した、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(3月16日～22日)では、民放ドラマ2作がトップ3入り。中でも最終回直前の日曜劇場『リブート』(TBS)がついに首位を奪取し、クライマックスに向けた視聴者の“視線集中”が鮮明となった。改編期を前に、テレビ朝日の存在感も際立つ1週間となっている。

“りくりゅう”ペア迎えた『徹子の部屋特別編』が高数値

民放ドラマ2作が個人全体でトップ3に名を連ね、ドラマの好調ぶりが目立った3月第3週。改編期を前にテレビ朝日が民放最多の3番組をトップ10に送り込み、局としての存在感が際立っている。

祝日に放送された『徹子の部屋特別編』は、ミラノ五輪フィギュアスケートペアで日本史上初の金メダルに輝いた三浦璃来・木原龍一の“りくりゅう”ペアを迎えた特別回。SP5位からフリーで世界歴代最高158.13点をたたき出した大逆転劇の舞台裏が語られ、注目度66.3％で個人全体7位にランクインした。

レギュラー陣も安定した強さを見せている。日本テレビ『上田と女が吠える夜』は睡眠をテーマにEXILE TAKAHIROをゲストに迎え8位、テレビ東京『出没!アド街ック天国』は新生活シーズンにぴったりのお茶の水特集で9位を獲得。特番とレギュラーがバランスよく並んだ1週間となった。

コア視聴層ランキング

個人全体ランキング

親子の絆を感じさせる今回屈指のシーン

TBS日曜劇場『リブート』は、最終回を翌週に控えた第9話「夫婦」。妻殺しの罪を着せられ、整形で別人「儀堂歩」に生まれ変わったパティシエ・早瀬陸の逆転劇を描く本作は、注目度が前回の2位からさらに上昇し、今週ついに個人全体で首位に立った。鈴木亮平演じる早瀬と戸田恵梨香演じる妻・夏海の関係が大きく動く、クライマックスにふさわしい一話だ。

見どころのひとつは、早瀬と息子・拓海の何気ないやりとりにあった。ある仕草をきっかけに物語が動き出す展開は、親子の絆を感じさせる今回屈指のシーンとなっている。別人として生きる早瀬と家族の距離感が変わる瞬間を、原田美枝子演じる母・良子の繊細な表情とあわせて見逃せない。

さらに第9話から市川團十郎が新キャストとして登場した。日曜劇場初出演かつ十三代目襲名後初のドラマ出演で、伊藤英明演じる真北正親と深い因縁を持つ重要人物を演じている。歌舞伎界を代表する存在感が加わり物語は新たな局面を迎えており、SNSでは「これが真北のやり方だったとは」と展開に驚く声とともに、「終わらないでくれ」「来週最終回やだー」と惜しむ声が数多く寄せられた。