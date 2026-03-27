「彼らを軽視しすぎている」大谷翔平所属のドジャースへの批判にライバルO…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは豊富な資金力・戦力を武器に、昨季まで2年連続でワールドシリーズ（WS）を制している。他球団ファンからは少なからず批判を浴びているが、元メジャーリーガーのハンター・ペンス氏はこれに異を唱えたという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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同メディアは「ファンサイデッドのアダム・ワインリブ氏はここ15年近く（例外はジャイアンツが躍進した2021年くらい）、ドジャースが支配してきたナリーグ西地区の現状について、『大谷がいて、あれだけの戦力を揃えるチームと同地区にいるサンフランシスコ・ジャイアンツのファンを気の毒に思うことはありますか？ また、このライバル関係はどのように変化したと感じますか？』とペンス氏に意見を求めた」と言及。

続けて、「いや、まったく思わないね。むしろ大歓迎だよ。ドジャースがただ才能をかき集めてワールドシリーズに勝った、なんて言い方は、彼らの組織運営の巧みさや、デーブ・ロバーツ監督、そしてフロントの働きを軽視しすぎている。彼らは適切なピースを同時に揃えたんだ」というペンス氏の見解を伝えている。

ペンス氏はドジャースと伝統的なライバル関係にあるジャイアンツで複数シーズン（2012-2018,2020）プレーした経験を持つが、しのぎを削ったライバルにはリスペクトの思いもあるようだ。

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