侍ジャパン 最新情報

今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝候補だと見られていた侍ジャパンは、大会初の準々決勝敗退に終わっている。期待に応えられなかった侍ジャパンに対しては誹謗中傷の声もあがっており、大谷翔平選手がこれについて反応した。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。

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侍ジャパンはWBC準々決勝でベネズエラに敗れてベスト8で敗退。その後、SNS上では選手たちに対する厳しい声が相次ぐ状況となった。

こうした中で大谷は「個人的にはそういうことを言われても気にしない」としつつも、「人格を否定するようなことは野球とは全く関係ないので、それはつらい部分だと思う」と言及した。

今大会で大谷は本塁打3、打点7を記録し、OPS1.842と圧倒的な成績を残した。それでも大会連覇に届かなかったことで、大谷は自身のSNSで「望んだ結果を出せず、自分の無力さを感じる」と責任を口にしている。

多くの声が侍ジャパンの選手たちに寄せられている中で、コロマ氏は「ネット上の誹謗中傷が選手に与える精神的負担は大きいものの、大谷はそのような言葉には動じない姿勢を見せた」と言及した。

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