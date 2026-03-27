昨季はセ・リーグ3位に終わり、2年ぶりのリーグ優勝を目指す読売ジャイアンツ。V奪回へ向けては、昨季不振に終わった選手の復活が不可欠だ。25歳の若きエースは、今季の復活が期待される一人だ。

若きエースの復活なるか

戸郷翔征

[caption id="attachment_245669" align="alignnone" width="530"] 読売ジャイアンツの戸郷翔征（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：25歳

・経歴：聖心ウルスラ学園高

・ドラフト：2018年ドラフト6位

・昨季の一軍成績：21試合登板、8勝9敗、防御率4.14

昨季はプロ入り後初めて、シーズン負け越しを喫した戸郷翔征。今季にかける思いは人一倍強いはずだ。

高卒1年目で一軍デビューを果たし、2020年には9勝を挙げてブレイク。瞬く間に先発陣の一角に定着した。

2022年には初の2桁勝利となる12勝をマーク。同年の最多奪三振（154奪三振）のタイトルを獲得すると、続く2023年はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表に選出され、世界一に貢献する働きを見せた。

さらに2024年はノーヒットノーランの偉業を達成し、3年連続の2桁勝利をクリア。球界を代表するエースへと上り詰めた戸郷だったが、昨季はまさかの不振に陥り、8勝9敗、防御率4.14と不振に喘いだ

実績は申し分ないが、信頼を取り戻すためには、首脳陣へのアピールが求められる1年になるだろう。今季の戸郷の投球に注目が集まる。

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