3月中に手放せば「4月の運気」が劇変!? 新年度に幸運を呼ぶ「手放しリスト」5選

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは“捨て活”。「3月中に手放すと『4月の運気』が劇変する持ち物5選」について解説します。3月は卒業や転勤など、身の回りの環境が大きく変わる時期ですね。実はこの時期、物理的な荷物を整理することは、自分自身の「運気の流れ」を整えることにも繋がると言われています。新しい運気を取り入れるためには、まず古いエネルギーが溜まったモノを手放し、心と空間に「余白」を作ることが大切かもしれません。今回は、4月からの新生活を軽やかに迎えるために、3月中にチェックしておきたい5つのアイテムをご紹介します。「素敵な靴は、あなたを素敵な場所へ連れて行ってくれる」という言葉があるように、靴は行動力や出会い運を司る象徴と言われることがあります。かかとがすり減りすぎていたり、汚れが落ちなくなったりした靴を履き続けていると、無意識のうちにフットワークが重くなってしまうかもしれません。感謝を込めて新調することで、4月からの新しい一歩がより軽やかになるでしょう。冷蔵庫の奥に眠る賞味期限切れの調味料や、いつか使おうと思っている化粧品のサンプル。これらは「停滞」のエネルギーを呼び込みやすいと言われています。「今」の自分に必要ないモノを溜め込むことは、未来のチャンスを遮る原因になることも。期限が切れたモノを整理するだけで、思考がクリアになり、新しい情報が入ってきやすくなるかもしれません。服は肌に直接触れるものだからこそ、その時の自分の「状態」を強く反映すると考えられています。「高かったから」「いつか着るかも」という理由だけで残している1年以上前の服は、過去の自分に縛られているサインかもしれません。今の自分を一番輝かせてくれる服だけを残すことで、周囲からの印象も自然と明るく変わっていくと言われています。お気に入りのマグカップや取り皿。少し欠けていても「まだ使えるから」と使い続けていませんか？古くから、欠けた食器を使うことは自分自身のセルフイメージを下げ、豊かさの運気をこぼしてしまうという考え方があります。毎日使うものだからこそ、完璧な状態のものに囲まれることで、心にゆとりが生まれやすくなるはずです。昔の恋人からのプレゼントや、苦い経験をした時期に使っていたアイテムなど、見るだけで心がチクッとするモノは、4月に持ち越さないのが賢明かもしれません。モノには当時の感情が宿るとも言われており、視界に入るたびに無意識にエネルギーを消耗してしまいます。それらを手放すことで、驚くほど心が軽くなり、新しい幸運が舞い込むスペースができることでしょう。捨て活のポイントは、単に捨てるのではなく「今までありがとう」という感謝の気持ちを添えることです。そのポジティブな感情が、4月からの新しい運気を引き寄せる土壌になります。一気に全てを片付けるのは大変ですが、まずは引き出し1つから。3月末までの残りわずかな期間で、あなたらしい「開運の余白」を作ってみてはいかがでしょうか？