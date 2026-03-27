4月3日に“卒業コンサート”開催…AKB48向井地美音「オタクの血が騒いじゃう（笑）」その内容に山崎怜奈も驚き!?

◆卒コンの内容をプロデュース！
れなち：4月3日～5日に国立代々木競技場第一体育館（東京都）で、AKB48が春のコンサートを開催しますが、その初日に向井地さんの卒業コンサートがおこなわれます。
向井地：はい、ありがとうございます。
れなち：もう1ヵ月を切りましたね。
向井地：この前、曲のつなぎだったり、通しのリハーサルだったりをやって、やっと形になってきたっていう……なんか変な感じですね。
れなち：卒コンだから、曲やセトリ、衣装とかも自分の意見を出したりしているのですか？
向井地：今回は「ゼロから全部決めていいですよ」っていう。
れなち：えー!?
向井地：なので、セトリとかどの曲を誰が歌うとかもすべて任せていただいて。「卒業するときって何でも決めていいんだ」っていう衝撃だったんですけど（笑）。
れなち：元々AKB48が好きで加入したじゃないですか。
向井地：そうなんです。
れなち：だから、余計にうれしいですよね。
向井地：もうオタクの血が騒いじゃうというか（笑）。
れなち：そうですよね（笑）。それはいいな～！
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM