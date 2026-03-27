4月3日に“卒業コンサート”開催…AKB48向井地美音「オタクの血が騒いじゃう（笑）」その内容に山崎怜奈も驚き!?

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。3月18日（水）の放送は、今年4月にAKB48を卒業する向井地美音さんが登場！ ここでは、4月3日（金）に開催される「向井地美音卒業コンサート ～私の夢は、AKB48～」について伺いました。

◆卒コンの内容をプロデュース！

れなち：4月3日～5日に国立代々木競技場第一体育館（東京都）で、AKB48が春のコンサートを開催しますが、その初日に向井地さんの卒業コンサートがおこなわれます。

向井地：はい、ありがとうございます。

れなち：もう1ヵ月を切りましたね。

向井地：この前、曲のつなぎだったり、通しのリハーサルだったりをやって、やっと形になってきたっていう……なんか変な感じですね。

れなち：卒コンだから、曲やセトリ、衣装とかも自分の意見を出したりしているのですか？

向井地：今回は「ゼロから全部決めていいですよ」っていう。

れなち：えー!?

向井地：なので、セトリとかどの曲を誰が歌うとかもすべて任せていただいて。「卒業するときって何でも決めていいんだ」っていう衝撃だったんですけど（笑）。

れなち：元々AKB48が好きで加入したじゃないですか。

向井地：そうなんです。

れなち：だから、余計にうれしいですよね。

向井地：もうオタクの血が騒いじゃうというか（笑）。

れなち：そうですよね（笑）。それはいいな～！

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM