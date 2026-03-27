INI髙塚大夢 極寒ミラノで「しくった」!? 写真集撮影中の“後悔エピソード”を披露

11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の髙塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜～木曜22:15頃～）。

3月18日（水）の放送では、INI 2nd写真集『Viva la vita』について、リスナーから届いたメッセージを紹介。撮影裏話や、ミラノでのエピソードを語りました。

――『Viva la vita』は、“11人のイタリア旅行”をテーマに4ルックの衣装を着こなしたオールイタリアロケ・192ページの大ボリュームのINI 2nd写真集。ミラノの観光名所、市場での買い出し、リゾート地のヴィラ、公園でのサッカーなど、バチッとスーツで決める姿から無邪気に遊ぶ姿まで、メンバーと一緒に旅をしている気持ちになれる1冊です。

デビュー5年目という節目を迎え、11人で歩んだ軌跡とまなざす景色が交差するメンバーの“今”が詰まった渾身の作品となっています。

＜リスナーからのメッセージ＞

INI 2nd写真集『Viva la vita』発売おめでとうございます！ 私の推し写真は、128・129ページの6人のカットです。撮影というより、休憩時間に話しているような、今にも会話が聞こえてきそうな自然な写真でとっても好きです。このカットで1つ気になっていることがあるのですが、他のメンバーは飲み物がホットの中、大夢くんだけアイスなことです。ミラノは寒くなかったんですか？（愛知県 18歳 りころむさん）

＜髙塚からのメッセージ＞

髙塚：はい、このカット覚えていますよ！ 本当にこの時間は休憩時間という感じでしたね。この写真集は、どこに行ってこういうカットを撮りましょうか、という大枠は決まっていたんですけれども。その大枠だけじゃなくて、隙間時間のメンバー同士で会話している瞬間とか、ちょっと遊びだした瞬間とかもたくさん写真に収められていて。そのシーンとかも存分に、もともと決まっていたカットと同じくらい使われていたりするので。この6人で話しているシーンは、合間の時間にみんなで話したカットなわけですね。

それで、気になっているという僕だけ……。みんながホットココアみたいなのを頼んでいる中、僕だけアイスカフェラテを頼んでいるんですよね。「寒くなかったんですか？」という質問ですけど、寒かったんですよ。しくったな、って思いました、これ（笑）。

撮影の合間にスタッフさんが「飲み物か何か、もしよかったら買ってきますけど、何か欲しいものはありますか？」って聞いてくださって。みんながホットを頼む中、僕は結構、熱い飲み物が苦手だったりするので「アイスにしようかな」と思って。「アイスカフェラテでお願いします」と言ったんです。「ホットじゃなくていいんですか？」と聞かれたんですけど、「いや、ちょっとホットの飲み物は好きじゃないので、アイスカフェラテで大丈夫です」って答えて。

でも、いざ頼んでみたら寒くて……！ 寒くてね（笑）。だから、ちょっと無理してこれ飲んでいるんですよ。絶対にこの写真的にも、全員が同じホットココアを持っていた方が映えていた気がする。僕1人だけカフェラテで、ちょっと控えめに持っています、だから。そんなところも楽しんで見ていただけたらなと思います。でも、すごい美味しいカフェラテで、思い出に残っているものですね。ありがとうございます！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info