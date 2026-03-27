「元彼に布教されて阪神ファンに」「最後まで目が離せない大相撲」夢中になる“スポーツ観戦”の魅力

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）。本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。今回の放送では、会議テーマ「スポーツ観戦案件 ～このスポーツにハマってます！〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆阪神ファンは温かい！

私はプロ野球観戦が大好きです！ 学生時代にお付き合いをしていた元彼から布教され、阪神タイガースのファンになりました。実家に横断幕が張ってあるほどのガチファンで、そこで英才教育を受けさせていただきました。今では、周りに阪神ファンはもちろん、他チームのファンの友人も増えて、その友人たちと試合に行きますし、1人でも観に行けます。

野球のいいところは、点が入ったり、ナイスプレーがあると、隣が知らない人でも肩を組んで盛り上がれるところです。なかでも阪神ファンは、勝っていると隣の見知らぬおじさんからビールをおごってもらえます（笑）。阪神ファンは、あたたかいです。“今年こそ連覇！”を目標に、たくさん現地で応援します！（東京都 30歳 女性）

◆千秋楽まで目が離せない大相撲の魅力

私は大相撲観戦が大好きです。特に近年の大相撲は強い力士がたくさんいて、最後まで誰が優勝するのか分からないことが多く、めちゃくちゃ面白いです。

朝青龍さんの甥の横綱・豊昇龍、そして、史上最速で横綱までのぼりつめた大の里というタイプの違う横綱2人をはじめ、毎場所大勝ちして、一気に大関まで駆け上がったウクライナ出身の安青錦、現在41歳でさまざまな最年長記録を更新し続ける関脇・玉鷲、昨年のロンドン公演で“マジシャン”と紹介されるほど多彩な技を持つ宇良、小さな体で自分より大きな力士を吹っ飛ばすこともある前頭・藤ノ川など、書ききれないほど魅力的な力士がたくさんいます（東京都 28歳 男性）

◆パラリンピックで出会った車いすバスケの世界

私がハマっているスポーツ観戦があります！ それは車いすバスケです。東京2020パラリンピックで初めて車いすバスケという競技を知り、車いすのスピード、選手同士で激しくぶつかって倒れる車いす……どれもが衝撃的でした。実際に観戦したら、タイヤの焼けるにおいや車いす同士がぶつかる音など、とても迫力があって、テレビ越しでは伝わらなかった魅力がたくさんありました。

そして、初めての観戦でまた衝撃を受けたのですが、観戦料が無料という大会が多いことです。天皇杯などの大きな大会は観戦料がかかりますが、それでも安いのです。また、試合が終わったコートを関係者の方々が手作業で掃除する姿もありました。その理由が、車いすのタイヤによる摩擦痕を消すためです。広いコートを1か所ずつ手作業できれいにしているとは思わず、関係者の方々には頭があがりません。B.LEAGUE（Bリーグ）のように長期シーズンはありませんが、機会があれば観戦してみてください！（東京都 34歳 女性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co