INI髙塚大夢 “さのろむ”ひょっこりショット誕生の瞬間「元々は全然想定していなかった写真で…」INIの2nd写真集撮影秘話

11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の髙塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜～木曜22:15頃～）。

3月18日（水）の放送では、2月24日に発売されたINIの2nd写真集『Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）』を手に取ったリスナーからのメッセージを紹介。髙塚が撮影の裏話を語りました。

――『Viva la vita』は、“11人のイタリア旅行”をテーマに4ルックの衣装を着こなした、オールイタリアロケ・192ページの大ボリュームとなるINIの2nd写真集。ミラノの観光名所、市場での買い出し、リゾート地のヴィラ、公園でのサッカーなど、スーツで決めるクールな姿から無邪気に遊ぶ様子まで、メンバーと一緒に旅をしている気持ちになれる1冊です。

デビュー5年目という節目を迎え、11人で歩んだ軌跡とまなざす景色が交差する、メンバーの“今”が詰まった渾身の作品となっています。

＜リスナーからのメッセージ＞

私が選ぶ『ビバラビ』推し写真は、83ページのひろむ先生の写真と「“さのろむ”（佐野雄大×髙塚大夢）ひょっこりショット」です！ どちらの写真も思わず「かわいい〜」と言ってしまうくらい癒やし効果があるところがお気に入りポイントです。この写真を撮った時のエピソードなどあればぜひ教えてください！（神奈川県 19歳）

＜髙塚からのメッセージ＞

髙塚：（佐野）雄大と僕の「ひょっこりショット」ありましたね！（写真集をめくりながら）どこかな……はい、ありました！ 目だけ出ているひょっこりショット！

まず、この中盤のページにある、赤い壁のような場所で撮っている写真がいくつかあるのですが、ここは一体どこなんだ？ という話ですよね。これは、市場の空き地のような場所かな。隣に大きな市場があって、その市場の写真もたくさん掲載されているのですが、そこの隣の空きスペースをお借りして、そこでちょっとかわいいカットをいくつか撮らせていただいたという感じでございます。

でも、この写真なども元々は全然想定していなかった写真で「この辺でちょっと遊んでみようか！」といった雰囲気で撮影したものですね。かくれんぼをしているみたいでかわいいですよね。みんながその市場で買ったものをちょっと見せ合ったりして。

結構大人っぽいカットがある中で、このシーンは、かなりかわいめ寄りのショットなので、いいカットですね！ 見つけてくれてありがとうございます！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info