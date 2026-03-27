Mrs. GREEN APPLE ラジオでの“即興寸劇”で大森元貴が爆笑ダメ出し!?「たぶん2人にお芝居の仕事、来ないと思う（笑）」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

3月23日（月）の放送では、藤澤が霧矢直斗役で出演中の日曜劇場「リブート」（TBS系）の撮影裏話や、4月から若井が2026年度のNHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」に生徒役として出演することに触れながら“即興寸劇”（!?）を披露しました。

――藤澤涼架が初めての連続ドラマ出演に挑んでいる日曜劇場「リブート」。物語も終盤に向かう中、撮影現場でのエピソードを振り返りました。

大森：で、りょうちゃん、最近どうよ？

藤澤：怖っ（笑）。最近は、でもね〜。

大森：「リブート」も、もう終わりに向かってね。

藤澤：そうですよ！ 初めての連続ドラマ！

大森：どうでした？

藤澤：本当に毎日、毎回、撮影現場にドキドキで行ってましたし。終わって帰る時には大反省みたいな気持ちの連続でした！

大森・若井：え〜!?

大森：めっちゃハマり役っていうか、演じてないけどね、やっぱり。

若井：全然、自然だった！

藤澤：それはおかしいんだって！

大森：殴ったりとか埋めたりとか……。

藤澤：（自身の役の）霧矢くんは、全然……。

大森：ジゼンゼン！

若井：ズゼンゼン！

藤澤：すごいギャップのあるキャラクターで、そこも……。

大森：キゲンゼン！（＝紀元前）

若井：（笑）。

藤澤：なんなんだよ（笑）。

大森：シュデンゲン（＝主電源）！

若井：シュデンゲン！ キゲンゼン！

大森：ミカンセイ（＝未完成）！

若井：ミカンセイ！

藤澤：他人のドラマで……（急に思いついた顔で）あ！ ユセイペン（＝油性ペン）!!

3人：うおお〜〜〜〜〜!!!

藤澤：……だから……。

大森・若井：……（クスクス笑い）。

藤澤：なにぃ!?

大森：まだ粘ってた、若井は！ まだ踏もうとしてたよ（笑）。

藤澤：なんでだよ（笑）！

若井：くっ……悔しいっ!! 出なくて悔しい……一番俺がラ……ップ！ やりたいのに……。

大森：知らんけど！ やればええけど（笑）。

藤澤：演技の撮影の現場ってさ、すごいスピード感だね！ 皆さんの集中力、凄い！ 役者の皆さんは、そのスイッチを持ってるんだよね。

大森：だって、それをお仕事されてる方ですから！

藤澤：直前までお子さんの話とかされてたりとかしていて。

大森：家族の話とか、近況の話とか。

藤澤：そうそう。カメラが回った瞬間にすごいシリアスなシーンをやって、みたいな。

若井：かっこいいな〜！ それ！

大森：じゃあ、今やってみよ？

若井：今じゃなくてよくない（笑）？ 俺らはさ、ライブとかでやんない？

大森：「用意スタート」って言ったら、2人めちゃくちゃケンカして。じゃあ「用意スタート！」

＜（カチンコの音）カン！＞

若井・藤澤：オイ!!

藤澤：んだよ!?

若井：なんだよ、これ!!

大森：なんでいけるんだよ（笑）。

藤澤：どうなってんだよ！

大森：カットー！

＜（カチンコの音）カン！＞

若井：いやー、最近おいしい店を見つけたんすよ！

藤澤：あ、本当ですか？

若井：あれ？ ラーメン好きですよね？

藤澤：大好き！

若井：めっちゃおいしいところを……。

大森：用意スタート！

＜（カチンコの音）カン！＞

若井・藤澤：オイ!!!

藤澤：なんなんだよ、さっきから！

若井：なんだよ！「ラーメンおいしいな」って！

藤澤：それはお前が言い始めたことだろぉ？？！

大森：（笑）……カットー！

＜（カチンコの音）カン！＞

大森：ありがとうございます！ あのね、たぶん2人にお芝居の仕事、来ないと思う（笑）。

若井・藤澤：（笑）。

藤澤：もう勘弁してください！（笑）

若井：え？ 俺1回も受けてないけど、もう来ない？ 門前払いってこと？ 演技の世界に入ってくるなってこと（笑）？

大森：「オイ!!」って、ずっと同じキャラでやってるだけだから！

若井：そりゃそうだろ（笑）。

大森：場面の転換がなかったから！ ストーリーが、どっちかが何かしたりとか書けないと！

若井：なるほどね！ やっぱり未熟ですわ、まだ……。

大森：いやいや、でも若井さん、やっぱり「ハングルッ！ナビ」がありますから！

若井：そうですよ！「ハングルッ！ナビ」でも……僕、演技やってますからね（笑）。

大森：え？ そうなの!?

若井：いや、演技っていうか、何か寸劇みたいな！ 収録の時に「この番組は演技力も必要です」って言われて……（笑）。

大森：え？ 収録の時に言われるんだ？ オファーのタイミングじゃなくて？

若井：だから演技パートは、「演技お願いしまーす！」って始まるの（笑）。

大森：めっちゃ楽しみですね（笑）。

若井：そういう感じでございますっ！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info