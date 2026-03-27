侍ジャパン 最新情報

侍ジャパンはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラに敗れ、ベスト8で姿を消した。優勝候補だと見られていただけにこの敗戦の衝撃は大きく、大会後にさまざまな声が侍ジャパンに寄せられている。米メディア『FOXスポーツ』のデーシャ・トサー記者が言及した。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

ベネズエラ戦は序盤から激しい打撃戦となった。初回、ロナルド・アクーニャJr.外野手が先頭打者本塁打を放つと、直後に大谷翔平選手が同点弾で応戦。両チームが意地をぶつけ合う展開となった。

森下翔太外野手の3ラン本塁打などもあり、侍ジャパンがリードしていたものの、ウィルヤー・アブレイユ外野手が決定的な3ラン本塁打を放ち逆転。打球が右翼スタンドに突き刺さると同時に、ベネズエラのベンチは歓喜に包まれ、試合の主導権を完全に握った。

侍ジャパンはその後反撃できず、最後は大谷が打ち取られて試合終了。2023年大会では優勝を決める最後のアウトを奪った大谷が、今回は最後の打者として凡退する対照的な結末となった。

予想外の敗退となった侍ジャパンについてトサー氏は「日本は懸命に戦ったが、ベネズエラの強力な打線から放たれる攻撃を乗り越えることができなかった。さらに、日本の投手陣は前回大会ほどの力強さを欠いていた」と言及した。

【関連記事】

【了】