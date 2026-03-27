老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。

そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金生活と住民税の関係についてです。

◆Q：65歳以上で年金収入200万円だと住民税はいくらぐらいですか？

今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。

「65歳以上で年金収入200万円だと住民税はいくらかかるものでしょうか？」

◆A：65歳以上の単身者で一定の条件なら、年間の住民税額は約5万2000円が目安です

65歳以上で年金収入が200万円ある場合、住民税は年金収入そのものではなく、年金収入から「公的年金等控除額」を差し引いた後の所得をもとに計算します。

65歳以上の公的年金等控除額は原則110万円です。そのため、年金収入200万円から110万円を差し引くと、公的年金等に係る雑所得は90万円となります。

さらに、住民税の基礎控除43万円を差し引くと、課税所得は47万円となります。住民税は一般的に、所得割と均等割、さらに森林環境税を合計して計算します。

例えば、新宿区の単身者を前提にした場合、所得割は47万円に税率10％をかけて4万7000円となります。これに均等割の4000円と森林環境税1000円を加えると、住民税の年額は約5万2000円となります。

ただし、これは新宿区在住の単身者を前提にした簡易的な目安です。実際の住民税額は、住んでいる自治体や世帯状況、各種所得控除の内容などによって変わります。

そのため、正確な税額を知りたい場合は、お住まいの市区町村に確認すると安心です。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部