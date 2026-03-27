大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、佐々木朗希投手が先発として結果を残せるか注目されている。今春のオープン戦では制球難に苦しみ結果を残せなかったが、今一つ調子が上がらない要因はどこにあるのだろうか。米メディア『クラッチポインツ』が分析している。

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佐々木はオープン戦4試合に登板するも、防御率15.58、四死球17と制球難を露呈。今季初登板・初先発が予定される日本時間31日のクリーブランド・ガーディアンズ戦に向け大きな不安を残している。

同メディアは「MLBアナリストのロブ・フリードマン氏は、佐々木に何が起きているのかを分析しようと試みている」としつつ、「インタビューを聞いていると、彼が苦しむたびに『メカニクスが崩れていた』『あれが悪かった、これが悪かった』という話になる。だが、多くの投手はメカニクスが原因で制球を失うわけではない。集中力の問題だったり、自分の“外し方”の傾向を理解できていないことが原因なんだ。時には、それを乗り越えて勝負する方法を見つける必要があるし、必ずしもメカニクスの問題とは限らないんだ」という同氏の見解を紹介。

続けて、「本来の力を発揮すれば、佐々木は依然としてドジャース投手陣の中でも屈指の才能を持つ存在である。フリードマン氏が指摘したように、現時点での問題は何よりもメンタル面にあるようだ」と記している。

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