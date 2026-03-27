マインツは27日、京都サンガF.C.から期限付き移籍加入中のMF川﨑颯太について買い取りオプションを行使したことを発表した。

川﨑は2001年7月30日生まれの現在24歳。京都の下部組織出身で2020年にトップチームデビューを飾り、2023シーズン開幕前には21歳の若さにしてキャプテンに就任した。中盤の主軸として公式戦通算179試合出場14ゴール11アシストという成績を残し、2023年6月には日本代表に初招集。昨年夏にはマインツへ買い取りオプション付きレンタルで加入し、日本代表MF佐野海舟とチームメイトとなった。

今シーズンは負傷離脱がありながらも、ブンデスリーガでここまで8試合に出場。ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）では6試合で起用されて1ゴールを記録している。

川﨑の完全移籍以降に際し、マインツのスポーツ部門の取締役を務めるクリスティアン・ハイデル氏は「川﨑颯太はマインツにとても馴染んでおり、このクラブでの将来を見据えている。我々の視点から見ると、彼は加入初年度で目覚ましい成長を遂げた。我々は彼の才能に信頼を寄せており、今後もさらなる成長を遂げると確信している」とコメントした。

【公式発表】川﨑颯太が京都からマインツへ完全移籍！ 買取OP行使が発表