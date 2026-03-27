今日の運勢占い 3月28日（土）12星座占いランキング第1位は獅子座（しし座）！ あなたの運勢は何位…!?

2026年3月28日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月28日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？新しく何かをはじめると良い日です。気になっていたことや、やりたいと思っていたことがあるのなら、今日から行動しましょう。あなたが求めている流れがやってくるかもしれません。遠くに旅行に行く計画を立てましょう。あなたが心から行きたいと感じる場所に行けるなら、それが1番ですが、その場所について調べるだけでも、あなたが求めるエネルギーを受け取ることができるでしょう。胸のときめきに意識を向けてください。あなたの心がワクワクするようなことはなんでしょうか？あなたの気持ちが熱くなるようなことに、積極的に関わっていくことで、良い展開がありそうです。今日は、たくさん人が集まる場所がラッキープレイスです。なにかお誘いがあれば、多少気が乗らなくても、顔を出してみることで、思わぬ喜びごとがあるかもしれませんよ。約束ごとをしたり、話し合いをしたりするのに良い日です。あなたにとって有利な流れがあるかもしれません。どんな関係に対しても、大切にする気持ちでいることで運気があがっていきそうです。おうち時間を楽しみましょう。好きな映画や音楽を楽しんだり、本を読んだりするのも良いでしょう。ひとりの時間を大切にすることで、心が癒されてリラックスできそうですよ。お仕事運や勉強運が上がりそうな日です。できることははやめに終わらせる意識をすることで、とても有意義な時間を過ごせそうですよ。早起きをして、朝活をするのも良いでしょう。嘘をつくことは、気が引けてしまうかもしれませんが、誰に対してもすべてを正直に話す必要はありません。ひみつがあなたを守ってくれる場合があることを、知っておくことで良い展開がありそうですよ。ご家族にサービスをすると運気がアップするでしょう。今日はご家族との時間を大切にしましょう。ご家族と離れて暮らしていらっしゃる方は、連絡をとるだけでも、心が癒されそうですよ。あなたにとって、いくら時間をつかっても、苦にならないことはなんでしょうか？もしかすると、あなたがまだ気づいていないところに、あなたの才能は隠れているかもしれません。ご先祖さまに意識を向けるといい日です。お墓参りに行けるといいですが、お時間がなかなか作れないという方は、ご先祖さまに日頃の感謝を心の中でするだけでも、良い流れがやってきそうですよ。ボランティア活動や、人のためになるような行動をしていくことで、運気が上がっていく日です。人との関わり合いの中で、あなたが大切にしていることがさらに明確になっていったりするかもしれませんよ。天には制約はありません。どんなときにも、絶えることなく、あなたに愛を贈り続けています。この愛はいろいろな形で人間に届けられていますが、あなたがすべきことは、ただ受け取ることだけなのです。今、あなたが受け取りさえすれば願いは叶います。どうか、すぐにでも贈り物を受け取る準備をしてください。あなたに愛を与えてくれる天は、あなたが幸せで、健康で、安全であることをいつも願ってくれているのです。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/