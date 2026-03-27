元プロ野球選手で野球解説者の江川卓氏が24日、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画に出演。阿部慎之助監督率いる巨人の今シーズンの順位予想は「一番難しい」と語った。

阿部慎之助監督

「20年間予想してて、一番難しいですね」

主砲・岡本和真が大リーグのブルージェイズへ移籍したことに加え、昨季チーム最多の11勝を挙げた山﨑伊織(※崎はたつさき)が右肩のコンディション不良で離脱した巨人。さらに戸郷翔征も不調で開幕ローテーションから外れた。

その巨人について今季の展望を問われた江川氏は、「20年間予想してて、今年が一番難しいですね。今までこんな難しいことは経験がないですね」と吐露。その理由について、「なぜかって、主力はたぶん外国人の3番4番になる可能性があるので。そこのところの出来で、ものすごく順位が上に行くか、打線を毎日組み換えなきゃいけない状況になるのかっていうところが(分からない)」と、キャベッジ、ダルベック両選手の成否が、チームの命運を握ると分析した。

その後も江川氏は、「開幕3戦とか、あともう3戦ぐらいかな。観ないと分からないですよ」「ひょっとしたらその外国人がものすごく活躍して、上位と優勝争いするかもしれないけど、ちょっと噛み合わなかったら『えっ!?』ていうことになるんじゃないかっていう怖さはありますね」と、期待と不安が入り混じる本音を告白。「今年初めてぐらい、20年間、いやもっと長いかも……」と、長年解説者を務めるなかでも、これほど順位が読めないシーズンは類を見ないと強調した。

さらに投手陣についても、「噂では1戦目と2戦目が新人投手が投げるっていう可能性が出てきてるから。これ64年ぶりなんですよ」と言及。NPBの歴史を紐解いても極めて異例となる、新人投手2人による開幕カードの先発起用の可能性にも触れながら、予測不能なシーズンの幕開けに注目を寄せていた。