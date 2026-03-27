パーソルホールディングスは、パシフィック・リーグ6球団、およびパシフィックリーグマーケティングと、2026年度のパシフィック・リーグタイトルパートナー契約を締結したことを発表した。

同社はグループビジョン「はたらいて、笑おう。」のもと、パ・リーグに関わるすべての“はたらく人々”を応援してきた。これまでの取り組みを踏まえ、2026年はより多くの人々に“はたらく喜び”や“支える仕事の価値”を伝える企画を推進し、パ・リーグの魅力とともにこのビジョンの共感を広げていく。

パーソル パシフィック・リーグ公式戦ロゴ・ロゴマーク

2024年から公開している「doda PRESENTS: パ・リーグ球団 仕事図鑑」は、内容をさらに充実させ、2026年版を4月23日に公開予定。また「パーソル クライマックスシリーズ パ みんなで選ぶ“パない”はたらき 投票キャンペーン」も、2026年はパワーアップして実施される。

パシフィック・リーグ公式戦の名称は「パーソル パシフィック・リーグ公式戦」とし、3月27日に開幕する。リーグ公式動画配信サービス「パ・リーグTV」も、正式名称を「パーソル パ・リーグTV」として運営される。

さらに、5月〜9月には全6球団で冠協賛試合「パーソルDAY」を開催。2026年のパ・リーグクライマックスシリーズは「2026 パーソル クライマックスシリーズ パ」として、10月10日から開幕予定だ。