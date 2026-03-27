大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間27日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦から今季の戦いが始まった。ここからどのような道のりを歩むか注目される中、早くも途中補強の可能性が浮上しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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ドジャースは昨季までワールドシリーズ（WS）を2連覇している中、オフシーズンにエドウィン・ディアス投手、カイル・タッカー外野手と大型契約を締結。球界トップクラスとされる戦力はさらに厚みを増している。

ただ、同メディアは「このアプローチによってドジャースはWS連覇を達成してきたが、3連覇を狙うにはより積極的な動きが必要になるかもしれない。ジアスレチックのケイティ・ウー記者は、ドジャースがトレード期限に本格的な補強に動くと見ている」と言及。

続けて、「編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏はここ最近、オフシーズンは非常に大規模な補強を行ってきた一方、トレード期限では比較的控えめな姿勢だった。だが、大型トレードを仕掛けられるほどファームシステムが充実している数少ない球団の一つでもあり、この夏こそ思い切って踏み切るタイミングになるかもしれない。12月には労使交渉の停止（ロックアウトなど）に向かう可能性が高く、新しい労使協定のもとで野球界の環境がこれまでと同じままである保証はない」という同記者の見解を伝えている。

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