FIFAワールドカップ2026大陸間プレーオフ・パスAの準決勝が現地26日、中立地となるメキシコのグアダラハラスタジアムで行われ、ニューカレドニア代表（オセアニア）とジャマイカ代表（北中米カリブ海）が対戦した。

あと2勝でW杯初出場となるニューカレドニアと、98年フランスW杯以来28年ぶり2度目のW杯出場を目指すジャマイカの一戦は、一進一退の攻防が続く展開に。しかし18分にジャマイカが相手陣内のボックス付近でFKを獲得すると、キッカーを務めたロナウド・ウェブスターの左足から放たれたグラウンダーのシュートがゴールを強襲。これは相手GKに阻まれたが、こぼれ球をベイリー・カダマルテリが押し込み、ジャマイカが先手を奪った。

その後は互いにゴールへと迫る場面を作りながらも決定打には至らず、ジャマイカが1点をリードしたままハーフタイムへ。迎えた後半はジャマイカがニューカレドニアのゴールを脅かす場面を増やしていくが、追加点を奪うことはできない。試合終盤はニューカレドニアが押し込む展開となったが、試合は0－1のまま終了してジャマイカが勝利。レゲエ・ボーイズが現地3月31日（日本時間4月1日12時）に行われるコンゴ民主共和国代表（アフリカ）とのパスA決勝戦へと駒を進めた。

【スコア】

ニューカレドニア代表 0－1 ジャマイカ代表

【得点者】

0－1 18分 ベイリー・カダマルテリ（ジャマイカ）