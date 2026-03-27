大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは26日（日本時間27日）、アリゾナ・ダイヤモンドバックスとの開幕戦で8-2の逆転勝利をおさめた。この試合のマウンドに上ったのは山本由伸投手であり、6回で奪三振6を記録する好投を見せている。米メディア『スリーパー・ドジャース』が綴っている。

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山本は初回、ケテル・マルテ内野手に10球を要したものの、三振に打ち取って今季最初の打者を抑えた。初回を無失点に抑えた直後、「1番・指名打者（DH）」の大谷翔平選手が右翼への安打で出塁したものの、得点には至らなかった。

試合が動いたのは4回、ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル外野手が安打で出塁すると、続くヘラルド・ペルドモ内野手が先制の2ラン本塁打を放った。

しかし5回、ドジャースはマックス・マンシー内野手とテオスカー・ヘルナンデス外野手が出塁すると、アンディ・パヘス外野手が3ラン本塁打を放ち逆転に成功。山本は6回（95球）を投じ、被安打5、奪三振6、与四死球0、失点2の内容で開幕戦勝利に貢献した。

ワールドシリーズ3連覇に向けて好スタートを切った山本について同メディアは「2026年初めての先発登板で、彼はまさに真のエースと呼べる姿を見せた！」と綴っている。

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