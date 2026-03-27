ヴァンフォーレ甲府は27日、2025シーズン限りで現役を引退した柏好文氏がクラブアンバサダーに就任したことをクラブ公式サイト上で発表した。

甲府のクラブ公式サイトは「このたび、ホームタウン富士川町（旧増穂町）出身で昨年現役を引退した、クラブOBの柏好文氏がクラブアンバサダーに就任致しましたので、お知らせいたします」と発表。「なお、柏氏のクラブアンバサダー就任は、石原克哉氏、橋爪勇樹氏、小椋祥平氏、ハーフナーマイク氏に続いて、第5代目となります」と説明している。

同サイトには、次のように柏氏のコメントが掲載されている。

「ヴァンフォーレ甲府は今、新たな形への第一歩を歩み始めたと思っています。自分自身が培ってきた全ての経験や思考を、母校である韮崎高校、ヴァンフォーレ甲府、そして、山梨県の育成年代の子どもや指導者、保護者に伝えていけたらと思っています。また、これまでサッカーに関わってこなかった方々や、他のスポーツに関わる方々、さらにはスポーツに関心のなかった方々にも、スポーツが持つ価値や力を感じていただけるような関わりを広げていくチャレンジをしていきたいと考えています。

甲府というクラブが甲府であるために、山梨に愛され、地域の誇りであり続けるために、サッカーの枠を超えて社会に必要とされる存在を目指していきます。クラブに関わる全ての皆様と一緒になって、今まで以上に地域に根付いたクラブにしていけたらと思います。宜しくお願い致します」

柏氏は、1987年7月28日生まれの38歳。2010年2010年2月に地元クラブである甲府に入団すると、2013シーズンまで同クラブでプレーした。2014年1月にはサンフレッチェ広島へ完全移籍。2024シーズンまで在籍し、公式戦通算375試合で33ゴール50アシストをマークした。2025年1月には甲府へ12年ぶりの復帰を果たすも、同月13日にクラブ側がVogt-小柳-原田病の治療に専念するためにチームを離脱することを発表。2025シーズンは明治安田J2リーグで1試合の出場にとどまり、シーズン終了後に現役を引退した。

甲府のクラブ公式サイトは、クラブアンバサダーの役割について「クラブの中期計画『CLUB VISION 2030』のキーワードでもある『Connect（つなぐ）』役割を担い、ヴァンフォーレとファン・サポーター、スポンサー、地域住民等、様々なステークホルダーを繋ぐ存在として多岐にわたり、クラブの顔として活動致します。プロスポーツクラブとして、フットボールを通じた感動や熱狂の提供だけでなく、『地域のスポーツクラブ』として健康、教育、環境、国際交流等を中心に、クラブが推進するノンフットボール領域において、人との交流を通じて『山梨から世界へ』笑顔を増やす活動を協働し行っていきます」と説明している。