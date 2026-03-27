「今日の食事、これで本当に大丈夫？」忙しい毎日の中で、栄養バランスの偏りに悩んだことはありませんか？そんな現代人の救世主となり得る“完全食”『COMP』が、人気俳優・佐野勇斗さんのCMでおなじみとなり、ついに2026年3月末からハンズでの先行販売が決定しました！私もその手軽さと栄養設計に驚きを隠せません。この記事では、COMPの魅力からハンズでの賢い選び方まで、あなたの食生活を一変させる情報をお届けします。

佐野勇斗さんも太鼓判！『COMP』があなたの食生活を変える

「もっと手軽に、でも栄養はしっかり摂りたい」――そんな願いを叶えるのが、佐野勇斗さん出演のCM「今日、COMPでイイじゃん。」でも話題の完全食ブランド『COMP』です。これまで主にオンラインで展開されてきたCOMPが、なんと2026年3月末から順次、ハンズの店舗で先行販売を開始します。

1. 現代人の食卓を変える「完全食 COMP」の魅力とは？

「完全食」とは、人間が必要とする栄養素をすべてバランスよく配合した食品のこと。COMPは、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準（2025年版）」を参考に、独自の基準で栄養設計を行っています。

手軽に、栄養ラクラク！それがCOMPの「イイじゃん」ポイント

1.1. 栄養設計のプロフェッショナル：トータルバランスドモデル（TB）

COMPの主力パウダーシリーズの一つが、トータルバランスドモデル（TB）です。これは、日々の食事で不足しがちなタンパク質、脂質、糖質、食物繊維、ビタミン、ミネラルといった栄養素が、これ1袋にギュッと凝縮されています。忙しい朝食の置き換えや、ランチをサッと済ませたい時など、「時間が無いけど栄養は妥協したくない！」という方にぴったりです。

1.2. 賢く糖質管理：糖質調整モデル（LC）

もう一つは、糖質調整モデル（LC）。1食あたりの糖質量を意識しながら食事を選びたい方のために開発されました。健康やダイエットのために糖質を控える際、「何をどう食べれば良いか分からない」「栄養バランスが偏りがち」といった悩みを抱えることも少なくありません。そんな時にCOMPのLCモデルがあれば、手軽に賢く糖質管理が可能です。

*1袋で「栄養完結」。まさに現代人のための食事です。

1.3. UHA味覚糖グループが描く食の未来

2015年に日本発の完全食ブランドとして誕生した『COMP』は、2024年にあのUHA味覚糖グループに参画しました。お菓子でおなじみのUHA味覚糖が、健康食品市場でどのような革新を起こすのか、そのシナジー効果にも非常に期待が高まります。

2. ハンズが提案する「COMP」のあるライフスタイル

なぜ数ある店舗の中から「ハンズ」が選ばれたのでしょうか？ハンズは、生活雑貨からDIY用品まで、私たちの「暮らしを豊かにする」アイテムを提案してくれる、まさに生活提案型の売場です。

健康志向が高まり、食品価格も上昇する中で、食事は単なる楽しみだけでなく、「合理的に選ぶ」という視点も重要になってきています。ハンズは、「栄養を設計して食事を選ぶ」という新しい考え方を、COMPという商品を通じて、お客様に体験として提供しようとしているのです。CMと連動した売場づくりや、視覚的に選びやすい専用什器の導入は、まさにブランド体験を最大化するための工夫と言えるでしょう。

CM連動のディスプレイで、製品の魅力が視覚的に伝わる

3. あなたはどっち？選べる多様なフレーバーと賢い利用法

今回のハンズでの展開では、COMPの主力であるパウダーシリーズから、人気フレーバーが厳選されて登場します。

【COMPパウダー トータルバランスドモデル（TB）】

* プレーン風味

* チョコレート風味

* 抹茶風味

* アップル＆シナモン風味

【COMPパウダー 糖質調整モデル（LC）】

* プレーン

* ミルクチョコレート

* 抹茶ミルク

好みに合わせて選べる多彩なフレーバーが魅力的

定番のチョコレートや抹茶はもちろん、TBモデルのアップル＆シナモン風味、LCモデルのミルクチョコレートや抹茶ミルクなど、普段の食生活に取り入れやすいラインナップが揃っていますね。これなら飽きずに続けられそうです！

グミやドリンクなど、パウダー以外の形状も展開されています

3.1. まずはココから！先行販売店舗をチェック

2026年3月末より、下記のハンズ6店舗で順次導入が開始されます。お近くの店舗がある方は、ぜひ足を運んでみてください。

ハンズ札幌店

ハンズ渋谷スクランブルスクエア店

ハンズ北千住店

ハンズ新宿店

ハンズららぽーと富士見店

ハンズ博多店

3.2. オンラインとの違いは？店頭購入のメリット

これまでCOMPは主にオンラインでの販売が中心でした。店頭販売の最大のメリットは、やはり実物を見て、フレーバーのバリエーションを一度に確認できることでしょう。CMやWebサイトで気になっていた商品も、店頭でならスタッフの方に質問できるかもしれませんし、購入へのハードルがグッと下がるはずです。

3.3. コスパの視点から考えるCOMPの価値

「完全食」と聞くと、その価格が気になる方もいるかもしれません。今回の情報には具体的な価格は明記されていませんが、COMPの価値は単なる食費だけでは測れないと考えています。

献立を考える手間、買い物に行く時間、調理する時間。これら全てをCOMP一食でまかなえると考えれば、非常に大きな時間の節約になります。自分で完璧な栄養バランスの食事を毎日用意するのは至難の業です。COMPは専門家によって設計された栄養バランスを提供してくれるため、「これで大丈夫」という安心感は何物にも代えがたい価値です。ダイエット中や体調管理中に「何を食べれば良いか」と悩むストレスも、COMPがあれば軽減されます。

これら見えない「コスト」や「メリット」を総合的に考えれば、COMPは私たちの生活に高いコストパフォーマンスをもたらしてくれるのではないでしょうか。

4. まとめ：あなたの「食」の常識が変わるかも？

『COMP』のハンズでの先行販売は、単に商品が買えるようになるだけでなく、「栄養を設計して食事を選ぶ」という新しいライフスタイルが、より身近になる大きな一歩だと私は感じています。

「最近、食事がおろそかになりがちだな」「もっと健康的な食生活を送りたいけど、何から始めればいいか分からない」――そんな悩みを抱えている方は、ぜひ一度ハンズのCOMP売り場を訪れてみてください。佐野勇斗さんも「イイじゃん！」と太鼓判を押すこの「完全食」が、あなたの食生活、ひいては日々の生活そのものを、より豊かにしてくれるかもしれません。

今日、あなたも「COMPでイイじゃん。」と言える一日を始めてみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。