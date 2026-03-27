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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、今季の開幕から先発ローテーションに復帰する予定だが、オープン戦での登板内容は不安が残るものだ。開幕を直前にしても調子が上向かない佐々木には、厳しい視線も向けられている。米メディア『LAスポーツ・レポート』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

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今春のスプリングトレーニングで佐々木は制球に苦しみ、三振数を上回る四球を与えるなど本来の投球ができていない。打者に対して安定してストライクを投げ込めず、状態の不安定さが浮き彫りとなっている。

昨季のポストシーズンでは救援投手としてシンプルな投球で結果を残していたが、現在は先発投手としての地位を確立しようとする中で考えすぎてしまい、本来の良さを発揮できていないという。

それでもデーブ・ロバーツ監督は、佐々木を先発ローテーションの一員として起用する方針を変えていない。しかし、登板を重ねるごとに内容が悪化する中で、指揮官のコメントは徐々に厳しさを増している。

不安定な投球が続く佐々木についてロバーツ監督は「彼を起用するつもりだ。現時点で別の選択肢があるという考えで頭を占めさせるのは、何の役にも立たない。我々はできる限り彼をサポートし、ある程度の余裕を持たせる。シーズンが始まれば、あとは結果がすべてだ」と言及した。

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