「早くしなさーい！」お子さんの靴を履かせる毎朝の攻防、もうウンザリしていませんか？私も最初は半信半疑でしたが、手を使わずに“スパッと”履ける【スパットシューズ】が、親子の朝を変える救世主に！待望のキッズサイズ（18.0cm〜）と新色が登場し、新学期準備をスムーズにする秘密を徹底解説します。

親子の朝を変える救世主！話題のハンズフリーシューズとは？

新入学や新学期を目前に控え、お子さんの靴選びに頭を悩ませている親御さんも多いのではないでしょうか。「自分で履いてほしいけど、まだ難しいかな…」「朝の忙しい時間に、玄関で靴を履かせるのに時間がかかってしまう…」といったお悩み、私もよく耳にします。

そんな親御さんの強い味方、そして子どもたちの自立心を育む画期的なシューズが、この春、さらに進化して登場しました！靴の販売で知られる株式会社チヨダのプライベートブランド「CEDAR CREST（セダークレスト）」から、「手を使わずに立ったままスパッと履ける！」でおなじみの「スパットシューズ」に、待望のキッズ新サイズと新色が仲間入りしたんです。

手を使わず「スパッと」履ける！驚きの秘密

そもそも「スパットシューズ」をご存知でしょうか？私がこのシューズに初めて出会った時、その便利さに目から鱗が落ちる思いでした。これは、『手を使わずに立ったまま、文字通り「スパッと」靴が履ける』という革新的なコンセプトを掲げたシューズなんです。

その秘密は、特許を取得した「靴ベラ状のかかと構造」にあります。一般的な靴では、かかと部分が柔らかく、履く際に指で広げたり、靴ベラを使ったりしないと踏んでしまいがちですよね。しかし、スパットシューズは、このかかと部分がしっかりとした構造になっているため、足を入れると自然にスッと滑り込み、手を使わずにスムーズに履けるよう設計されているのです。これはまさに、日々のちょっとしたストレスを解消してくれる素晴らしいアイデアだと感じました。

2022年3月の発売以来、その新感覚の履き心地と利便性が消費者の心を掴み、なんとシリーズ累計販売足数500万足を達成する大ヒットを記録しているんですよ。

待望のキッズサイズが登場！選ぶのが楽しい新色ラインナップ

今回特に注目したいのは、お子様向けランニングタイプの「CC-3128」に、より小さなキッズサイズが加わったことです。これまで19.0cmからだったサイズ展開に、新たに18.0cmと18.5cmが追加され、より幅広い年齢のお子さんがスパットシューズを体験できるようになりました。これは、まさに「うちの子にも履かせたい！」と思っていた親御さんにとって朗報ではないでしょうか。

さらに、春らしいフレッシュな新色も登場しています！

元気が出るオレンジ

目を引く蛍光イエロー

爽やかなパステルサックス

かわいらしいパステルピンク

どの色も、お子さんが「これが履きたい！」と目を輝かせそうな魅力的なラインナップですね。継続色のブラック、ブルー、レッド/ブラックなど、定番カラーも引き続き展開されているので、きっとお子さんのお気に入りが見つかるはずです。

親子に嬉しい3つのメリット

このスパットシューズ、ただ履きやすいだけではありません。私が特に魅力的だと感じるポイントをいくつかご紹介しますね。

1. 子どもの自立心を育む

「自分でできた！」という経験は、子どもにとって大きな自信に繋がります。手を使わずに靴を履けることで、親の手を借りずに準備ができるようになり、お子さんの「やりたい！」という気持ちを応援できます。

2. 親御さんの負担を軽減

忙しい朝、子どもに靴を履かせるためにかがんだり、靴紐を結んであげたり…。そんな毎日のちょっとした手間が、スパットシューズなら不要になります。玄関での攻防が減り、心にも時間にもゆとりが生まれるでしょう。

3. 靴を大切に使う習慣

かかとを踏んで履いてしまうと、靴の形が崩れたり、傷みやすくなったりしますよね。このシューズは「かかとを踏まずに履ける」構造なので、靴をきれいに長く使う習慣も自然と身につきます。

まさに、親子の毎日を「もっと楽に、もっと楽しく」してくれる、そんなシューズだと私は思います。

価格と購入方法：気になるコスパと手に入れるには？

気になる価格ですが、「CEDAR CREST スパットシューズ CC-3128」は ￥3,850（税込） です。キッズシューズとして見ると、一般的なスニーカーよりは少し高めに感じるかもしれません。しかし、特許技術による「ハンズフリー」という画期的な機能性、そして毎日の子育てにおける「時短」や「ストレス軽減」、さらには「子どもの自立支援」という付加価値を考えれば、これは価格以上の価値がある、非常にコストパフォーマンスに優れたアイテムだと私は断言できます。忙しい親御さんにとっては、時間をお金で買うようなものかもしれませんね。

この便利なスパットシューズは、全国のシュープラザ、東京靴流通センターなどの実店舗で手にとることができます。もちろん、公式オンラインショップ「kutsu.com」でも購入可能です。

信頼のブランド、チヨダとセダークレスト

この素晴らしいスパットシューズを生み出したのは、株式会社チヨダ。1936年創業という長い歴史を持ち、全国に873店舗（2025年2月末時点）を展開する、日本を代表する靴販売企業です。私たちが普段よく目にする「シュープラザ」や「東京靴流通センター」もチヨダが運営しています。

そして「CEDAR CREST（セダークレスト）」は、そのチヨダが手がけるプライベートブランドで、1925年から続く伝統あるブランドです。長年の経験と確かな技術力があるからこそ、このような消費者のニーズに寄り添った革新的な商品を開発できるのだと感銘を受けました。

スパットシューズは、キッズ向けだけでなく、メンズ・レディースのスニーカーやカジュアルシューズ、ビジネスシューズ、さらには軽作業用のセーフティーシューズや厨房シューズ、高齢者向けのサポートシューズなど、本当に幅広いラインナップを展開しています。つまり、「手を使わずに履ける」という機能性が、あらゆるライフシーンで求められている証拠だと言えるでしょう。

まとめ

新入学・新学期は、子どもたちにとって新しい環境でのスタートです。そんな大切な時期だからこそ、身支度の時間をスムーズにし、少しでもストレスなく一日を始めさせてあげたいですよね。

「CEDAR CREST スパットシューズ」は、その画期的な機能性と豊富なカラーバリエーションで、お子さんの毎日を強力にサポートしてくれるでしょう。親御さんにとっても、日々の負担を減らし、お子さんの成長を見守る喜びを深めてくれるはずです。ぜひこの機会に、ご家族でスパットシューズの快適さを体験してみてはいかがでしょうか。新学期のスタートダッシュを、この素晴らしいシューズと一緒に切ってください！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。