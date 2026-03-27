FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフに臨んだイタリア代表のジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が、北アイルランド代表戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

26日、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフが行われ、パスA・準決勝ではイタリアと北アイルランドが対戦した。欧州予選・グループIを2位で終えたイタリアと、欧州予選・グループAを3位で終え、UEFAネーションズリーグ2024－25の結果によりプレーオフに進出した北アイルランドの一戦。イタリアは3大会連続でプレーオフに回る中、2014年のブラジル大会を最後に2大会連続でワールドカップ出場を逃している状況での戦いとなった。

試合はホームで戦うイタリアが支配する中で、北アイルランドは堅守からのカウンターで応戦。無得点のまま後半に入ると、56分にサンドロ・トナーリがクロスのこぼれ球を蹴り込んでイタリアが先制。80分にはトナーリのクロスからモイーズ・キーンがネットを揺らし、イタリアが2ー0で勝利を収めた。

プレーオフ決勝に駒を進め、3大会ぶりのW杯出場へ王手をかけたイタリア。ガットゥーゾ監督は「先制点を奪ったことで、頭の中がスッキリした。良いパフォーマンスができたと思う」とコメント。「この結果は火曜日の試合に向けて自信になるはずだ。常にポジティブでいなければならない。我々は勝つしかないんだ。他に選択肢はない」と、ウェールズ代表を下したボスニア・ヘルツェゴビナ代表との決勝へ意気込みを語った。

北アイルランドの守備にかなり苦しめられたイタリア。「ハードワークを強いられたし、決して簡単な試合ではなかった。北アイルランドには少し驚かされたと言ってもいいだろう。前半はもっと上手くやれたはずだが、高い集中力を維持できていた。後半は非常に良い出来だったが、それが当たり前だと思ってはいけない」と振り返ったガットゥーゾ監督。「自分たちで状況を少し難しくしてしまったが、後半にはリズムを掴むことができた。次は『決勝戦』を戦いに行く。タフな試合になることは分かっているし、それは最初から覚悟の上だ。我々が感じているプレッシャーは、相手も同じように感じているはずだ」と、後半のような戦い方を決勝では目指すとした。

さらにはホームで後押しをしてくれたファンへメッセージを送ったガットゥーゾ監督。「我々はそういったもの（ファンの期待や重圧）に苦しんできた。この勝利が必要だったし、ベルガモの人々に改めて感謝したい。ハーフタイム、パフォーマンスが振るわずスコアも0ー0のままだったが、ロッカールームへ戻る我々をファンは拍手で送り出してくれたんだ」と、ホームでの熱い後押しをしっかりと感じ取ることができたと感謝の言葉を残した。

FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフのパスA・決勝は3月31日（日本時間4月1日）に行われ、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦する。

【動画】W杯出場へ王手、キーンが値千金ゴール