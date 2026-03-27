スニーカーヘッズ垂涎の的、あの伝説の一足が、ついに私たちの前に帰ってきました！90年代のストリートを席巻し、今なお多くのファンを魅了し続ける「NIKE AIRMAX 95」。その中でも、オリジナルモデルの精神を忠実に受け継ぎ、さらに進化を遂げた「NIKE AIRMAX 95 BIG BUBBLE」が、ABCマート限定で満を持して登場します。

この特別な復刻を彩るのは、俳優の窪塚洋介さんとその息子である窪塚愛流さん親子。彼らが織りなすキャンペーンビジュアルは、スニーカーが単なるフットウェアではなく、世代を超えて受け継がれる文化やスタイルの一部であることを力強く示しています。この記事では、BIG BUBBLEの知られざる魅力から、その手に入れる方法まで、余すことなくご紹介します。

あの頃の感動を現代に！「NIKE AIRMAX 95 BIG BUBBLE」の帰還

待望の復刻！伝説が現代に蘇る

「あのAIRMAX 95が、さらに特別な形でやってくるのか！」初めてこのニュースを目にした時、私の心は高鳴りました。特に「BIG BUBBLE」という響きに、90年代の空気感と最新の技術が融合した、「時代を超えた共鳴」を感じます。単なる復刻ではなく、ブランドの歴史と現代の感性がクロスオーバーする瞬間を予感させる、期待感あふれる登場です。

革新とデザインが宿る「NIKE AIRMAX 95 BIG BUBBLE」の魅力

この「NIKE AIRMAX 95 BIG BUBBLE」がただの復刻版ではないことは、そのディテールを見れば一目瞭然です。伝説の一足に込められた、革新的な技術と唯一無二のデザインを深掘りしていきましょう。

忠実な再現と進化したAirクッショニング

1995年のオリジナルモデルをただ再現するだけでなく、リマスターされたAirバブルをヒールに内蔵している点が最大の魅力でしょう。当時の革新的なクッショニング技術が、現代の技術でさらに進化し、足を踏み出すたびに、より快適で弾むような履き心地を提供してくれます。まるで足元にカスタムメイドのクッションが仕込まれているよう。

人体構造から着想を得た唯一無二のデザイン

AIRMAX 95の象徴とも言える、アッパーの波状に重ねられたデザイン。これは、人間の背骨や筋肉、肋骨といった人体構造から着想を得て生まれたものです。合成皮革と風通しの良いメッシュ素材が絶妙に組み合わされ、その美しさはまさに芸術品。定番のブラックやホワイトだけでなく、ウィメンズモデルではパープルがアクセントになったカラーも展開されており、個性を際立たせたい方にはたまらない選択肢になるでしょう。

一日中快適な履き心地をサポートする設計

アウトソールに刻まれた溝（フレックスグルーブ）が、足の自然な動きを妨げずにサポートしてくれるため、長時間の着用でも疲れにくいのが特徴です。デザイン性だけでなく、機能性も徹底的に追求されていることがわかります。これなら、普段使いはもちろん、ちょっとしたお出かけから旅行まで、どんなシーンでも活躍してくれるはずです。

窪塚洋介・愛流親子が体現する「時代は、あとからついてくる。」

今回のキャンペーンで特に印象的なのが、窪塚洋介さん・愛流さん親子の起用です。彼らが持つ「自分を信じること」への強いアイデンティティは、AIRMAX 95が時代を超えて愛され続ける理由と深く共鳴しています。

「時代は、あとからついてくる。」というメッセージは、流行を追いかけるのではなく、自身のスタイルを貫くことの重要性を教えてくれます。親から子へ、時代を超えて受け継がれるDNAのように、AIRMAX 95もまた、多くの人々の足元でその存在感を放ち続けるでしょう。彼らのクールなビジュアルを見ていると、ただのスニーカーではなく、一つの文化や生き様を体現しているように感じられます。

伝説の一足をあなたの足元へ！価格とラインナップ、購入ガイド

さて、これだけ魅力的な「NIKE AIRMAX 95 BIG BUBBLE」。気になる価格と、どこで手に入るのかを詳しく見ていきましょう。

「NIKE AIRMAX 95 BIG BUBBLE」詳細

24,200円（税込）〜27,060円（税込）

007BLACK/WHITE

010BLACK/BLACK

100WHT/WHT

001BLK/BLK

100WHITE/CTPUR (ウィメンズモデル)

23.0cm〜32.0cm (0.5cm刻み)

*100WHITE/CTPURカラーのみ 22.0cm〜31.0cm (0.5cm刻み)

スニーカーとしては高価に感じるかもしれませんが、その歴史的価値、忠実に再現されつつアップデートされた高い機能性、そしてファッションアイコンとしての存在感を考えれば、この価格は十分納得できる範囲でしょう。むしろ「一生モノ」として長く愛用できることを考えると、非常にお買い得だと感じます。

コーディネートも完璧！関連アパレルも同時展開

今回のキャンペーンでは、スニーカーだけでなく、NIKEの魅力的なアパレルも同時に展開されます。AIRMAX 95 BIG BUBBLEとのコーディネートを意識したアイテムは、ストリートスタイルを格上げしてくれること間違いなしです。

価格: 16,500円（税込）

カラー: 072LTBONE

サイズ: S~XXL

価格: 12,430円（税込）

カラー: 281LTBTTN

サイズ: S~XXL

価格: 6,380円（税込）

カラー: 236CRM II

サイズ: S~XXL

確実な入手のために！購入方法と実用的なアドバイス

この魅力的なアイテムたちは、2026年3月27日(金)より、以下の場所で購入可能です。

各店舗

限定モデルは発売と同時に売り切れてしまうことも珍しくありません。特に今回は伝説的なモデルのアップデート版。争奪戦になる可能性は高いでしょう。

日本のスニーカーカルチャーを牽引するABCマート

オンラインストアでの購入を考えている方は、発売開始時刻にスタンバイしておくことを強くお勧めします。スニーカーはブランドやモデルによってサイズ感が異なります。可能であれば、事前にABC-MART GRAND STAGEの店舗で試着し、自分の足に合うサイズを確認しておくのがベストです。オンラインで購入する場合は、他の方のレビューなども参考にしてみてください。スニーカーと合わせてアパレルも狙っている方は、カートに入れてまとめて購入することで、手間を省き、購入確率を高めることができるかもしれません。

今回のキャンペーンを展開するABCマートは、私たち日本のスニーカーカルチャーにとって、なくてはならない存在です。国内外の有名ブランドのフットウェアからオリジナル商品まで幅広く取り扱い、ファッションシーンを常にリードしてきました。NIKEのような世界的ブランドとの強固なパートナーシップは、このような限定モデルの展開を可能にし、私たち消費者にとって常に新しい驚きと出会いを提供してくれます。

お客様からの問い合わせ先は以下の通りです。 電話: 0120-936-610 対応時間: 10：00～17：00（平日月曜から木曜）

まとめ：伝説の一足で、あなたのスタイルを格上げしよう！

「NIKE AIRMAX 95 BIG BUBBLE」の登場は、ただ新しいスニーカーが発売されるというだけではありません。それは、90年代の空気感、当時の技術革新、そして時代を超えて愛され続けるデザインの普遍性が、現代に再構築された証です。窪塚洋介さん・愛流さん親子のキャンペーンビジュアルが伝える「時代は、あとからついてくる。」というメッセージは、自分自身のスタイルを確立することの素晴らしさを改めて私たちに教えてくれます。

この機会に、あなたも「NIKE AIRMAX 95 BIG BUBBLE」を手に取り、その伝説の一部となってみませんか？あなたの足元を格上げし、自信と個性を引き出してくれることでしょう。2026年3月27日(金)からスタートするこの特別なキャンペーン、ぜひチェックしてくださいね！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。