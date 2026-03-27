千葉ロッテマリーンズは、昨シーズンに続きZOZOマリンスタジアムのレフト・ライトホームランポールに株式会社ロッテのチョコレート菓子「トッポ」の広告を掲出することを発表した。

トッポは最後までチョコがたっぷり詰まったスティック菓子。その形状に親和性のあるホームランポール上部に、トッポのキャラクター「ノッポトッポちゃん」が描かれた広告を掲出する。

広告面にはトッポのイメージカラーである黄色を採用し、視認性を損なわないデザインに。風への耐久性を考慮し、メッシュ状の幕を使用している。

本広告に当たってホームランとなった場合は、マリーンズ、ビジターチーム問わず、ホームランを記録した選手にトッポ1,000個が贈呈される。

2024年に本広告直撃のホームランを放ったのは、3月9日の福岡ソフトバンクホークスとのオープン戦でレフトポール直撃の本塁打を記録した中村奨吾内野手、同年8月12日のオリックス戦で同じくレフトポール直撃の本塁打を記録したオリックス・バファローズの大里昂生内野手の2名。

2025シーズンはオープン戦、レギュラーシーズンともにポール直撃のホームランはなく、2026シーズンにおいてもオープン戦では記録されていない。

ネフタリ・ソト選手は、「当てたらトッポ1,000個！？すごいね！自分は甘いものの中でもチョコレートが一番好きなので、とても魅力的だよ。まだトッポポールに直撃するホームランは打ったことがないので、ぜひ今シーズンは狙って、トッポ1,000個をもらいたいね。」と意気込んだ。

＜ホームランポール広告掲出についての詳細＞

商品名：トッポ

掲出場所：ZOZOマリンスタジアム レフト・ライトホームランポール

掲出サイズ：縦 6.00ｍ × 横0.57ｍ

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