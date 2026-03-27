













福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの村上泰斗投手が26日、三軍練習試合の日本経済大戦に登板。4回の投球時に投じたストレートが153キロを計測した。







DAZNベースボール公式Xが26日、村上の投球を投稿した。場面は0－0の4回、マウンドの村上が2－2のカウントからインハイへのストレートを投じ、相手左打者を空振り三振に斬って取ったところだ。



球速表示は153キロを計測。球速以上に村上の特徴である強烈なスピン量と、それによるストレートの伸びを感じられる投球動画となっている。











村上は、2024年ドラフト1位で神戸弘陵高から入団。2023年ドラフト1位のサウスポーである前田悠伍とともに、ソフトバンクの将来を担うエース候補と期待されている。



大きな期待を懸けられた1年目の昨季だったが、ケガなどに苦しみ、シーズンを通して実力を披露することができなかった。今季はコンディション調整や体作りに時間をかけながら、一軍デビューに向けてのきっかけとなる年にしたい。



























【動画】圧巻スピンの153キロ！村上泰斗のストレートがこちら

DAZNベースボールの公式Xより













筑後の星



24年ドラ1・村上泰斗

153キロで空振り三振を奪う



⚾️ソフトバンク（三軍）×日本経済大



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