FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ・準決勝の8試合が、26日に行われた。

欧州予選プレーオフのパスAでは、イタリア代表と北アイルランド代表、ウェールズ代表とボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表による準決勝がそれぞれ行われた。

3大会連続でプレーオフに回り、過去2大会は同ステージで敗退したイタリア。前半はスコアレスで終えたものの、後半に2得点が生まれ2－0で勝利した。ウェールズとボスニア・ヘルツェゴヴィナによる対戦は、PK戦の末にボスニア・ヘルツェゴヴィナが勝ち進んだ。

そして、本大会では日本代表と同じグループFに入る欧州予選プレーオフのパスBは、ウクライナ代表とスウェーデン代表、ポーランド代表とアルバニア代表がそれぞれ対戦した。

ウクライナとスウェーデンによる一戦は、ヴィクトル・ギェケレシュがハットトリックを達成し、3－1でウクライナに快勝。一方、ポーランドとアルバニアの対戦はロベルト・レヴァンドフスキとピオトル・ジエリンスキがそれぞれ得点し、2－1で逆転勝利した。この結果、ポーランドとスウェーデンによる決勝の勝者が日本と同じグループで争うことになった。

また、パスCではトルコ代表がルーマニア代表に1－0で勝利。得点の奪い合いとなったコソボ代表とスロバキア代表による一戦は、4－3でコソボが決勝へ駒を進めた。

パスDではデンマーク代表と北マケドニア代表、チェコ代表とアイルランド代表がそれぞれ対戦。デンマークが4－0で快勝を収め、チェコはPK戦の末に決勝へ進出した。

対戦結果と決勝の対戦カードは以下の通り。

◆■欧州予選プレーオフ準決勝

【パスA】

イタリア代表 2－0 北アイルランド代表

ウェールズ代表 1－1（PK戦：2－4） ボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表

【パスB】

ウクライナ代表 1－3 スウェーデン代表

ポーランド代表 2－1 アルバニア代表

【パスC】

トルコ代表 1－0 ルーマニア代表

スロバキア代表 3－4 コソボ代表

【パスD】

デンマーク代表 4－0 北マケドニア代表

チェコ代表 2－2（PK戦：4－3） アイルランド代表

◆■欧州予選プレーオフ決勝

▼3月31日（日本時間4月1日）

【パスA】

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表 vs イタリア代表

【パスB】

スウェーデン代表 vs ポーランド代表

【パスC】

コソボ代表 vs トルコ代表

【パスD】

チェコ代表 vs デンマーク代表

【動画】3大会ぶりW杯へあと1勝！ イタリアvs北アイルランド