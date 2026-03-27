「イギリスでやっているので、両チーム楽しみです」。開口一番、そう話したのは田中碧だ。スコットランド代表、イングランド代表とのキリンワールドチャレンジ2026に向けて、田中は「チームとして勝つこと。個人としてはやっぱりワールドカップに行くという意味でアピール、いいパフォーマンスがしたいなと思っています。その両輪を叶えられれば」と見据えた。

スコットランド、イングランドには日頃から対戦している選手も多い。「基本的にフィジカルに優れていて、球際のバトルが文化というか、激しい国だと思います」と印象を述べ、「根本的な部分は基礎としてすごくあるので、そこで引かないこと」と真っ向勝負で両チームにぶつかっていく構えだ。

所属するリーズでは今季リーグ戦21試合に出場。前節のブレントフォード戦は途中出場を果たしたが、ここまで7試合連続で出番がなかった。自身の置かれている立場については「もちろん悔しい」と心境を告白。ただ、やることは一つ。田中はそれを心得ている。「ああだこうだ言うのではなく、ピッチの上でやるだけ」。

「（プレミアリーグ）1年目ですし、まだまだやらなければならないことがありながらも、同時に出た時にやれているという一定の手応えもある。思った以上にやれている部分もあるので、そこは自信になっている」という。「プレミアリーグで試合に出る難しさ、その競争率はどのチームでも高いと思う。そこも含めてプレミアリーグだなと思っています。その競争に勝っていかないといけないですし、少し出られないからって、その挑戦を諦める理由にはならないので。自分のサッカー人生において、いいチャレンジはできているので、引き続きもっとやっていきたい」とさらなる飛躍を誓った。