資さんは3月26日、九州・山口の13店舗限定で、人気のおにぎり3種を100円で販売する期間限定セールを開始した。通常110円から150円の商品が対象で、4月8日までの期間、店内飲食限定で提供される。うどんなどの麺類とともに、お得におにぎりを楽しめる初の試みだという。

人気のおにぎり3種が対象! 店内飲食限定で100円に

今回のセールでは、資さんうどんで親しまれているおにぎりのうち、特定の3種類が特別価格で提供される。

対象商品は、通常110円の「白おにぎり(1個)」と「しそおにぎり(1個)」、さらに通常150円の「明太子おにぎり(1個)」だ。これらがいずれも100円均一となり、仕事帰りや家族での食事の際に、気軽に一品追加できる内容となっている。なお、人気メニューの「かしわおにぎり」は今回のセール対象外とのことだ。

九州・山口の13店舗で実施! 北九州のソウルフードを堪能

実施店舗概要

このキャンペーンは、地域限定・店舗限定の特別な取り組みとして実施されている。

実施店舗は九州・山口の計13店舗で、期間は3月26日〜4月8日までとなっている。ただし、徳吉店のみ3月29日の10時から開始される予定だ。資さんうどんは1976年の創業以来、北九州のソウルフードとして「肉ごぼ天うどん」や名物の「ぼた餅」など、全150種類以上の豊富なメニューを提供しており、今回のセールを通じてさらなる満足を届けていくとしている。