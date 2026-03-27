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2026.03.27 18:15 東京ドーム
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OUT
7番 小幡 竜平 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 中川 勇斗 ショートゴロ 2アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
5番 岸田 行倫 センターフライ 3アウト
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OUT
阪0-2巨
4番 Ｂ・ダルベック ショートダブルプレイ 巨人得点！ 阪 0-2 巨 2アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 松本 剛 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
阪0-1巨
1番 Ｔ・キャベッジ ライトホームラン 巨人得点！ 阪 0-1 巨
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OUT
4番 佐藤 輝明 レフトフライ 3アウト
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OUT
3番 森下 翔太 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 中野 拓夢 サードゴロ 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 センターフライ 1アウト
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