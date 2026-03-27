「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください

2026.03.27 18:15 東京ドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
阪神 0 0 0 1 0
巨人 2 2 2 0
  • OUT

    7番 小幡 竜平 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 中川 勇斗 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 岸田 行倫 センターフライ 3アウト

  • OUT

    阪0-2巨

    4番 Ｂ・ダルベック ショートダブルプレイ 巨人得点！ 阪 0-2 巨 2アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 松本 剛 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    阪0-1巨

    1番 Ｔ・キャベッジ ライトホームラン 巨人得点！ 阪 0-1 巨

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 センターフライ 1アウト

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.