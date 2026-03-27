巨人 vs 阪神 2026年3月27日の試合速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 阪神 阪 0 0 0 1 0 巨人 巨 2 2 2 0 2回表 阪神の攻撃 OUT 7番 小幡 竜平 空振り三振 3アウト

OUT 6番 中川 勇斗 ショートゴロ 2アウト

OUT 5番 大山 悠輔 セカンドゴロ 1アウト 1回裏 巨人の攻撃 OUT 5番 岸田 行倫 センターフライ 3アウト

OUT 阪0-2巨 4番 Ｂ・ダルベック ショートダブルプレイ 巨人得点！ 阪 0-2 巨 2アウト

OUT 3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1、3塁

OUT 2番 松本 剛 フォアボール ランナー：1塁

OUT 阪0-1巨 1番 Ｔ・キャベッジ ライトホームラン 巨人得点！ 阪 0-1 巨 1回表 阪神の攻撃 OUT 4番 佐藤 輝明 レフトフライ 3アウト

OUT 3番 森下 翔太 レフトヒット ランナー：1塁

OUT 2番 中野 拓夢 サードゴロ 2アウト

OUT 1番 近本 光司 センターフライ 1アウト (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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