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2026.03.27 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 0 2 2 7 0
広島 0 0 0 0 0
  • OUT

    5番 Ｓ・ファビアン セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    4番 佐々木 泰 サードフライ 1アウト

  • OUT

    4番 細川 成也 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 岡林 勇希 ショートライナー 2アウト

  • OUT

    2番 田中 幹也 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    中2-0広

    1番 Ｏ・カリステ ピッチャーヒット 中日得点！ 中 2-0 広 ランナー：1塁

  • OUT

    9番 柳 裕也 空振り三振 1アウト

  • OUT

    中1-0広

    8番 村松 開人 レフトスリーベースヒット 中日得点！ 中 1-0 広 ランナー：3塁

  • OUT

    7番 石伊 雄太 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    3番 小園 海斗 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 中村 奨成 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 平川 蓮 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 Ｍ・サノー ライトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 福永 裕基 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 細川 成也 レフトヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 岡林 勇希 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 田中 幹也 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 Ｏ・カリステ セカンドフライ 1アウト

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