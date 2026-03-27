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OUT
5番 Ｓ・ファビアン セカンドフライ 2アウト
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4番 佐々木 泰 サードフライ 1アウト
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4番 細川 成也 ライトフライ 3アウト
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3番 岡林 勇希 ショートライナー 2アウト
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2番 田中 幹也 ライトヒット ランナー：1、3塁
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中2-0広
1番 Ｏ・カリステ ピッチャーヒット 中日得点！ 中 2-0 広 ランナー：1塁
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9番 柳 裕也 空振り三振 1アウト
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中1-0広
8番 村松 開人 レフトスリーベースヒット 中日得点！ 中 1-0 広 ランナー：3塁
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7番 石伊 雄太 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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3番 小園 海斗 レフトフライ 3アウト
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2番 中村 奨成 センターフライ 2アウト
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1番 平川 蓮 セカンドゴロ 1アウト
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6番 Ｍ・サノー ライトフライ 3アウト
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5番 福永 裕基 空振り三振 2アウト
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4番 細川 成也 レフトヒット ランナー：1、2、3塁
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3番 岡林 勇希 ライトヒット ランナー：1、2塁
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2番 田中 幹也 ライトヒット ランナー：1塁
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1番 Ｏ・カリステ セカンドフライ 1アウト
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