丸千代山岡家が運営する「ラーメン山岡家」は、4月3日11時に香川県初となる高松中央インター店をオープンする。
同店は全国185店舗を直営展開しており、4日間かけて仕込む豚骨スープや店内仕込みのチャーシューなど、店内調理にこだわった一杯を提供している。
オープン記念として、4月3日・4日の2日間は、ラーメン全品を100円引きで提供する。先着順で餃子無料券やオリジナルノートなどの配布も予定している。
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